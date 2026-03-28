DOLAR BLUE ▲ $ … DOLAR OFICIAL ▼ $ … DOLAR MEP ▼ $ … DOLAR CCL ▼ $ … DOLAR TARJETA ▼ $ … INFLACIÓN ▲ 4.2 %

El sector citrícola de la provincia de Entre Ríos se encuentra en una encrucijada estratégica. Mientras la producción regional busca expandir sus horizontes, las nuevas y estrictas normativas fitosanitarias impuestas por la Unión Europea, con España como principal puerto de entrada y competidor, obligan a los productores del Litoral a elevar sus estándares de sustentabilidad y trazabilidad para no quedar fuera del mercado global.

España y la barrera de los estándares fitosanitarios La relación comercial entre los cítricos del Litoral y los puertos españoles ha sido históricamente tensa pero necesaria. Hoy, la exigencia no es solo de volumen, sino de residuos cero y certificaciones orgánicas. Para el productor de Concordia o Chajarí, entender que el mercado europeo ya no compra “fruta”, sino “alimento certificado”, es la clave para que el negocio siga siendo rentable ante la suba de costos internos.

H2: Sustentabilidad: El pasaporte para el mercado europeo El capital que mencionábamos en notas anteriores busca refugio en la economía verde . Las empresas citrícolas que logren certificar su huella de carbono y el uso eficiente del agua tendrán acceso prioritario a créditos internacionales y mejores precios en góndola en ciudades como Madrid o Barcelona. Ya no se trata de una opción, sino de un requisito financiero de exportación.

H2: Vectores de crecimiento en la industria cítrica (H3)

Subproductos de valor agregado: La exportación de aceites esenciales y jugos concentrados con certificación internacional está creciendo por encima de la fruta fresca.

La exportación de aceites esenciales y jugos concentrados con certificación internacional está creciendo por encima de la fruta fresca. Tecnología de empaque: Inversiones en maquinaria de selección óptica permiten cumplir con la “estética europea” que el consumidor final demanda.

Inversiones en maquinaria de selección óptica permiten cumplir con la “estética europea” que el consumidor final demanda. El posicionamiento de Argentina en el bloque Iberoamericano La competitividad de los cítricos del Litoral no solo se mide frente a España. En el contexto de Iberoamérica , Argentina compite y se complementa con mercados como el de Uruguay y Chile. La integración de estándares de calidad permite que la región se consolide como el principal proveedor de contraestación para el hemisferio norte, atrayendo inversiones que buscan escala continental.