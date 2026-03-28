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La presentación reunió a referentes del sector lácteo junto a autoridades nacionales, provinciales y municipales, posicionando a la Expo de la Leche como un espacio estratégico para visibilizar el potencial entrerriano, impulsar la innovación y fortalecer la cadena productiva.

Se realizó en Casa de Entre Ríos la presentación de la 22º Expo Provincial de la Leche y la 13º Expo Jersey Entrerriana, una instancia que permitió anticipar uno de los principales encuentros del sector, que se desarrollará del 17 al 19 de abril en el predio de la Sociedad Rural de Nogoyá.

La Expo reúne a productores, especialistas, empresas e instituciones vinculadas a la cadena láctea, generando un ámbito propicio para el intercambio de conocimientos, la incorporación de nuevas tecnologías y el fortalecimiento del entramado productivo.

En este marco, la raza Jersey tendrá un rol protagónico, reconocida por la calidad de su leche y su aporte al desarrollo del sector. Durante las jornadas se presentarán avances técnicos, experiencias productivas y perspectivas vinculadas a esta genética.

Asimismo, el evento se consolida como una instancia clave para promover vínculos comerciales, generar nuevas oportunidades de negocio y potenciar el desarrollo de la actividad lechera en la región.

Durante la presentación, el presidente municipal de Nogoyá, Bernardo Schneider, destacó: “Somos la capital provincial de la leche y la cuarta cuenca lechera del país. Tenemos un fuerte arraigo con esta actividad: el tambo, la industria forman parte de nuestro ADN. Estar en Buenos Aires nos permite visibilizar la fuerza de la producción regional”.

En esa misma línea, el director de Desarrollo Económico y Producción de Nogoyá, Ricardo Pazo, señaló: “La Expo contará con una agenda muy completa que incluye charlas, capacitaciones, concursos, exposición ganadera, jura de razas y remates, junto a una destacada participación industrial y comercial con más de 150 stands. Además, habrá propuestas culturales, grupos musicales y un patio de comidas, pensados para que toda la comunidad pueda ser parte del evento”.

Por su parte, el director nacional de Lechería, Sebastián Alconada, señaló: “El tambero nace por vocación, es una actividad que trasciende lo laboral y se sostiene por pasión. Estas exposiciones permiten mostrar el esfuerzo del sector y acercar a la sociedad al proceso productivo”.

En tanto, el representante del Gobierno de Entre Ríos en Buenos Aires, José Mouliá, expresó: “Este tipo de encuentros nos permite proyectar el potencial productivo de Entre Ríos, fortalecer vínculos y generar oportunidades concretas para el desarrollo del sector. También quiero aprovechar esta presentación para recordar a un amigo, productor lácteo y dirigente agropecuario, con quien trabajamos codo a codo en la gestión pública, y a quien hoy queremos homenajear especialmente: Jorge Chemes”

El encuentro contó además con la presencia de Alicia Fregonese, diputada nacional por Entre Ríos; Rafael Cavagna, senador provincial por el departamento Nogoyá; Mariano Brave, secretario de la Asociación Criadores de Holando Argentino (ACHA); Ricardo Pazo, Director de Desarrollo Económico y Producción de Nogoyá, Marcela Antola, subdirectora de la Representación; y María Teresa Colello, coordinadora de Relaciones Institucionales.