El Gobierno relativizó la adhesión que tuvo el paro nacional docente en el primer día de clases en Entre Ríos y aseguró que el nivel de acatamiento en la Provincia fue del 46%.

La huelga fue convocada por los cuatro gremios, la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer), la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (Amet), el Sindicato Argentino de Docentes Particulares (Sadop) y la Unión Docentes Argentinos (UDA) y fue en reclamo de la apertura de la paritaria nacional docente, en demanda de una nueva Ley de Financiamiento Educativo, y en rechazo de la Ley de Reforma Laboral y de la Ley de Libertad Educativa.

La conducción de Agmer, en cambio, habló de una adhesión del 85%. El gremio realizó manifestaciones y movilizaciones este lunes en toda la provincia. En Paraná, fue ante Casa de Gobierno.

Desde el Ejecutivo, sin embargo, señalaron que el paro docente convocado para este lunes en la provincia de Entre Ríos registró un nivel de acatamiento inferior al 50 %, según los datos oficiales.

La información surge del relevamiento de presentismo docente realizado por el Consejo General de Educación (CGE), a partir del monitoreo efectuado en los distintos establecimientos educativos de la provincia. El número más bajo se vio en Diamante con un acatamiento del 37 % mientras que en escuelas de Paraná, no superó el 40 %.

De acuerdo a ese informe, más de la mitad de los docentes concurrió a sus lugares de trabajo, garantizando el normal dictado de clases en la mayoría de las instituciones.

En Concordia también hubo marcha y movilización docente en el día de paro

El paro nacional decretado por CETERA para este 2 de marzo se replicó en la ciudad de Concordia y un grupo de docentes se movilizaron en reclamo hacia la Departamental de Escuelas.

La titular de AGMER Departamento Concordia, explicó que “nos estamos movilizando en el marco del paro nacional del CETERA, que decreta justamente el no inicio de clases porque estamos reclamando paritarias y un presupuesto educativo, pero la realidad es que en todas las provincias los docentes no estamos llegando a fin de mes”.

Asimismo, manifestó que “a eso le sumamos que el gobierno provincial nos convocó a paritarias para ofrecernos una suma irrisoria en donde plantea 45.000 pesos en negro. Mientras que nosotrso estamos planteando que los salarios sean en blanco, que sean remunerativos, es decir, que aporten a la obra social, a la jubilación, porque sino este mismo gobierno después dice que está en déficit”.