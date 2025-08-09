Paraná: El cuerpo del Cardenal Karlic ya descansa en la catedral, luego de una masiva despedida

Este sábado se desarrolló en la Catedral paranaense la misa exequial en la que la feligresía local le dio su último adiós al Cardenal Estanislao Esteban Karlic.

La ceremonia religiosa fue presidida por Monseñor Raúl Martín y contó con la presencia del Obispo de Rafaela, Pedro Torres; el Obispo Auxiliar de La Plata Alberto Bochatey y el Obispo de Villa María Samuel Jofre.

Monseñor Juan Alberto Puiggari, Arzobispo emérito de Paraná pronunció la homilía para despedir al Cardenal quien falleció este viernes 8 a la edad de 99 años.

“La muerte, aunque siempre dolorosa, para un creyente no es el final, sino el paso a la vida plena prometida por Cristo”, expresó Puiggari en la homilía, en la que destacó su figura como hombre de Eucaristía, hombre de Iglesia y hombre de la Verdad.

Ahora, los restos de Karlic ya descansan en la catedral paranaense. Recordemos que durante viernes y sábado, fue masiva la concurrencia de fieles y vecinos.