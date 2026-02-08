WhatsApp Facebook Twitter Messenger Copy Copied

El Servicio Meteorológico Nacional advirtió sobre condiciones potencialmente mortales y confirmó que se trata del período de bajas temperaturas más prolongado en más de una década en varias regiones

Nueva York continúa bajo una helada extrema que mantiene a la ciudad con temperaturas más bajas que en algunos sectores de la Antártida, en medio del avance de una masa de aire frío que provoca condiciones peligrosas y sensaciones térmicas muy por debajo de cero en gran parte del noreste de Estados Unidos. Este domingo, la ciudad registró alrededor de –16 grados Celsius y una sensación térmica cercana a –26 grados.

De acuerdo con los datos difundidos por los servicios meteorológicos, en varias zonas del noreste del país se reportaron sensaciones térmicas cercanas a los –40 grados Celsius. En contraste, la estación estadounidense McMurdo, en la Antártida, registró aproximadamente –6 grados Celsius, es decir, unos 10 grados más que en la ciudad de Nueva York durante el momento más crítico del evento climático. Los ríos de Nueva York quedaron congelados por las nevadas que afectan a la ciudad

La marcada diferencia se explicó por un potente descenso de aire ártico procedente del norte de la bahía de Hudson, en Canadá, que avanzó hacia el sur y cubrió amplias regiones del este del país.

El impacto del fenómeno llevó a la emisión de advertencias por frío extremo para más de 43 millones de personas, incluyendo grandes áreas metropolitanas como Nueva York y Filadelfia.

Dan DePodwin, director sénior de operaciones de pronóstico de AccuWeather, explicó que “en muchas partes del noreste, lejos de la costa, este período prolongado de frío es el más extremo al menos de la última década y, en algunas zonas, de las últimas dos décadas”.

El experto añadió que “muchas localidades terminarán con una racha de días por debajo del punto de congelación que se ubicará entre las diez más largas registradas”.

Las condiciones se vieron agravadas por ráfagas intensas de viento y, en sectores de Nueva Inglaterra, por nevadas localmente fuertes asociadas a un sistema atmosférico que generó bandas de precipitación con acumulaciones rápidas. Vecinos circulan entre la nieve acumulada en Lowville, estado de Nueva York (AP Foto/Cara Anna)

En áreas del norte del estado de Nueva York y del extremo norte de Nueva Inglaterra, los registros llegaron a ubicarse entre –29 y –34 grados Celsius. Los meteorólogos advirtieron que, bajo estas condiciones, la congelación de la piel expuesta puede producirse en menos de treinta minutos.

En las últimas semanas, al menos 17 personas murieron en la ciudad de Nueva York tras permanecer al aire libre durante el temporal, y 13 de esos fallecimientos fueron confirmados como consecuencia directa de hipotermia. Este domingo la sensación térmica en Nueva York llegó a -26 grados (Crédito: Alex Rodriguez para Infobae)

El alcalde Zohran Mamdani explicó que la ciudad activó un operativo para asistir a las personas sin hogar.

“Todo este trabajo es el que realizan los empleados municipales junto con más de 550 trabajadores de alcance comunitario que están en las calles a toda hora para llevar a los neoyorquinos sin hogar a espacios cerrados, conectarlos con refugios, con lugares seguros e incluso con habitaciones de hotel, para garantizar que nadie quede afuera”, afirmó. Un peatón atraviesa una calle cubierta de nieve en la ciudad de Nueva York durante la tormenta invernal (AP foto/Seth Wenig)

En paralelo, se habilitaron 60 centros de calefacción en los cinco distritos, además de autobuses acondicionados como refugios móviles, con puntos de atención en zonas de alta circulación, entre ellas el centro de Manhattan. Las autoridades reiteraron que incluso exposiciones breves al aire libre pueden resultar peligrosas y pidieron a la población comunicarse con las líneas de emergencia si detectan personas en situación de riesgo.

Aunque el episodio fue catalogado como uno de los más intensos en más de veinte años, los pronosticadores anticiparon una mejora gradual.

El meteorólogo jefe de AccuWeather, Jon Porter, había advertido que “la combinación de aire ártico y vientos fuertes podría hacer que se sienta más frío que en cualquier otro momento de este invierno”, pero confirmó que a partir de los próximos días se espera un aumento progresivo de las temperaturas en el noreste y en el resto del este de Estados Unidos. La estatua Fearless Girl aparece cubierta de nieve frente a la Bolsa de Nueva York (REUTERS/Brendan McDermid)

Para comienzos de la próxima semana, los valores máximos volverían a ubicarse cerca del punto de congelación, en torno a 0 grados Celsius, con una tendencia más templada hacia los primeros días de marzo.