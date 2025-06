“No se le aplica a nadie”: Cristina Kirchner se quejó por las condiciones que impuso la Justicia para que reciba visitas

“Un régimen de exclusión violatorio de mis más elementales derechos civiles”, denunció la ex presidenta. Sus abogados presentaron un recurso contra la resolución que restringe las visitas

Tras la confirmación judicial que le permite salir al balcón de su departamento en San José 1111, Cristina Kirchner cuestionó este viernes el régimen de visitas de la prisión domiciliaria, que exige autorización previa para cualquier persona que no pertenezca a su círculo familiar, legal o médico.

“El resto de mis relaciones con el mundo exterior; amigos, amigas, compañeros, compañeras y otras personas que conozco y me vinculo por el solo hecho de ser una persona que tiene vida, cada vez que quieran visitarme deberán presentar una solicitud al Tribunal y luego esperar su autorización”, escribió la expresidenta, a través de su cuenta de X.

En el posteo, advirtió que sus abogados -Carlos Alberto Beraldi y Ary Rubén Llernovoy- recurrieron la decisión del Tribunal Oral Federal N°2 que solo permite que la visiten personas de su núcleo familiar, sus abogados y médicos.

“Un régimen de exclusión totalmente arbitrario, que no se le aplica a nadie y violatorio de mis más elementales derechos civiles. De mis derechos políticos, mejor ni hablemos. Te la debo”, agregó.

Y concluyó: “¿Habrá una Constitución y Códigos Penales y Procesales especiales, redactados únicamente para mí y que nunca me enseñaron en la facultad?“.

El recurso de reposición está dirigido particularmente contra la resolución dictada el 17 de junio, que obliga a la exmandataria a presentar un listado con las personas que integran su grupo familiar, custodia policial, profesionales médicos y abogados que la representan, “debiendo requerirse y motivarse el eventual acceso de toda otra persona no incluida en ese listado”.

La defensa dejó interpuesto en el mismo escrito el recurso de casación, en caso de que no se haga lugar a la reposición, y advirtió que, de ser necesario, acudirá a la Corte Suprema de Justicia y a organismos internacionales de derechos humanos.

Según señala el documento, compartido por la misma expresidente en el posteo de X, los jueces no están facultados para “imponer reglas de conducta adicionales” a las personas que cumplen arresto domiciliario.

La defensa advirtió que, de ser necesario, acudirá a la Corte Suprema de Justicia y a organismos internacionales de derechos humanos

También advierte que la restricción no contempla, por ejemplo, a profesionales contables que la asisten, apoderados, peritos designados en otros procesos judiciales, asesores ni líderes de fuerzas políticas de otros países.

“Sin que esta apreciación busque otorgarle privilegios personales a nuestra representada, lo cierto e incuestionable es que en un sistema democrático no puede limitarse el derecho que tiene un dirigente político a mantener contactos directos con personas que desarrollen esta misma actividad, ya sean de su propia fuerza u otra”, indica el recurso.

Cuando el martes el tribunal oral, integrado por Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, le otorgó la prisión domiciliaria a la ex presidente le impuso una regla, además de no poder salir de su casa: “Deberá abstenerse de adoptar comportamientos que puedan perturbar la tranquilidad del vecindario y/o alterar la convivencia pacífica de sus habitantes“. Entre lágrimas, una mujer levantaba un cartel en apoyo a CFK

Este medio consultó por la gente que está de manera permanente en la puerta del edificio de Cristina Kirchner -con banderas, bombos, cánticos y puestos de venta de comida y merchandising- desde la semana pasada, que podría representar una perturbación para los términos del fallo.

“Cristina Kirchner no hizo ninguna manifestación al respecto. La seguridad y el tránsito vehicular y de personas es competencia de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires. Hay un Código de convivencia y contravencional que está vigente”,agregó la fuente judicial consultada. Cuando el tribunal le impuso la prisión domiciliaria determinó que cada tres meses la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal debe presentar un informe sobre su supervisión.

Este miércoles aparecieron dos dudas concretas. La primera la planteó la propia Cristina Kirchner. Sus abogados, Alberto Beraldi y Ary Llernovoy, presentaron en un tribunal oral un pedido de aclaratoria para que le digan a la ex presidenta si puede o no salir al balcón de su departamento, y en el primer caso para qué puede usarlo. Es el balcón desde el que la ex presidenta saludó a la militancia diariamente -excepto desde que le otorgaron la prisión domiciliaria- desde que la semana pasada la Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmó su condena.

“Nadie le dijo que no salga al balcón”, contestaron desde tribunales. Para el tribunal es clara la resolución respecto a lo que puede y no hacer la ex presidenta. La pauta es que no salga de su domicilio y no perturbe el barrio. Y responder el planteo sobre el balcón implicaría hacer un enorme listado de actividades sobre qué puede y que no puede hacer allí, lo que es imposible que ocurra. Además, implicaría que cada actividad que quiera hacer la ex presidenta sea consultada a la justicia.

Para muchos el planteo de Cristina Kirchner es una trampa política. Busca que le digan que no puede usar el balcón o tensar su prisión domiciliaria.

El otro punto fue el discurso -parte grabado y parte en vivo- que dio a la multitud de personas que marcharon a Plaza de Mayo para apoyarla. La ex presidenta puede hacer ese tipo de manifestaciones desde su prisión domiciliaria.

“No se puede restringir la libertad de expresión. Solo se puede hacer si se comete un delito, como incitar a una sedición. Es una ex presidenta con vigencia política y cercenar sus derechos políticos le puede traer al estado argentino consecuencias internacionales. Y en ese caso sí se estaría en una proscripción”, explicó la fuente judicial.