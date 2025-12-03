WhatsApp Facebook Twitter Messenger Copy Copied 0 Shares

Desde el viernes 5 al lunes 8 de diciembre, la provincia vivirá jornadas agobiantes con mínimas por encima de 25°. Las lluvias recién aparecerían el domingo, con chaparrones aislados.

Misiones se encamina a vivir uno de los episodios de calor más intensos de este inicio de diciembre. Según el sitio Pronóstico Misiones, entre el viernes 5 y el lunes 8 de diciembre se esperan máximas que podrían superar los 38°, con algunos puntos rozando los 40° en la provincia.

Las mínimas también serán elevadas, por encima de 25°, lo que reducirá el alivio nocturno y mantendrá una sensación térmica muy alta desde las primeras horas de cada jornada.

La combinación de humedad y altas temperaturas podría llevar la sensación térmica hasta los 43°, especialmente durante las tardes del viernes y sábado, configurando un fin de semana marcado por el calor extremo.

Para el domingo 7, el pronóstico indica la aparición de chaparrones y tormentas aisladas. Aunque su distribución será irregular, estos eventos podrían aportar un respiro momentáneo y ayudar a moderar levemente los valores térmicos, sin modificar el patrón general de calor intenso que dominará el fin de semana en Misiones.