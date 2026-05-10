“Mientras crecen los dramas internos, sectores del PJ Concordia reclaman normalizar el partido y volver a las bases”

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Desde la Agrupacion “Conviccion Peronista” BETO BAHL Conducción Concordia vivimos un encuentro profundamente emotivo y necesario, con la convicción de seguir levantando las banderas históricas del peronismo y de trabajar por la NORMALIZACIÓN y la RÁPIDA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO de la sede del Partido Justicialista en Concordia.

Nos reunimos con la firme decisión de elevar este pedido al PJ Entre Ríos entendiendo que el Partido debe volver a ser la casa de todos y todas, el lugar donde el pueblo se organiza, debate, escucha y construye esperanza. Porque no hay reconstrucción posible sin participación, sin militancia y sin Unidades Básicas abiertas, activas y comprometidas con la realidad de nuestro pueblo.

Como decía el General Juan Domingo Perón: “Para un peronista no puede haber nada mejor que otro peronista”. Hoy más que nunca necesitamos dejar de lado diferencias menores y abrazar la unidad, la renovación y la reconstrucción desde las bases, con humildad, organización y compromiso militante.

También recordamos otra enseñanza inmensa de Perón: “Cada peronista lleva en su mochila el bastón de mariscal”. Porque todos y todas tenemos la responsabilidad histórica de conducir, convocar, sumar y multiplicar el mensaje de una Patria Libre, Justa y Soberana, como solamente el Movimiento Nacional Justicialista supo hacerlo a lo largo de nuestra historia.

Eva Perón nos enseñó que “donde existe una necesidad, nace un derecho”. Y esa frase hoy nos interpela profundamente frente al dolor y al abandono que viven miles de vecinos y vecinas en Concordia, en Entre Ríos y en toda la Argentina. No podemos naturalizar el sufrimiento de quienes quedaron excluidos, ni mirar hacia otro lado mientras avanzan políticas que destruyen derechos, castigan a los trabajadores, a los jubilados, a la juventud y a quienes menos tienen.

Tenemos la obligación moral y política de levantar la voz quienes todavía podemos hacerlo. De volver a militar, de volver a organizarnos, de recuperar la sensibilidad social y la cercanía con nuestro pueblo. Porque el peronismo nació para representar a los humildes, para construir justicia social y para defender la dignidad de nuestra gente.

Queremos agradecer profundamente a cada compañero y compañera que nos acompañó en este encuentro, a quienes siguen sosteniendo la esperanza aun en tiempos difíciles, a quienes no bajan los brazos y siguen creyendo en la fuerza transformadora de la militancia y de la organización popular.

La reconstrucción del peronismo empieza desde abajo, con el pueblo organizado, con las Unidades Básicas funcionando y con la unidad como bandera.

Convicción Peronista Concordia Por la unidad, la justicia social y la felicidad del pueblo.

Agradecimiento al compañero Gustavo Diaz porque la Sede de La Bancaria Concordia siempre está disponible. Y a los medios que cubrieron el Encuentro: