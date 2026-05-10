El Día de Entre Ríos reunió literatura, autores y editoriales en la Feria del Libro

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Entre Ríos desarrolló el pasado 6 de mayo su jornada especial en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires 2026, con presentaciones de obras, participación de escritores y actividades editoriales en el predio de La Rural.

En la Sala Julio Cortázar se realizaron las presentaciones de Horizonte de sucesos, novela de Mariana Bolzán ganadora del Premio Fray Mocho, y Perros de la lluvia, del escritor Ricardo Romero, editada por Azogue Libros.

La jornada convocó a escritores, editoriales, lectores y referentes del ámbito cultural y literario. Participaron el secretario de Cultura de Entre Ríos, Julián Stoppello; la directora de Industrias Culturales y Creativas, Rocío Rezzet; el representante del Gobierno de Entre Ríos en Buenos Aires, José Mouliá; y la subdirectora de la Representación, Marcela Antola.

Durante la actividad, Stoppello destacó la presencia provincial en el principal encuentro editorial del país y sostuvo que “es una decisión política del gobernador Rogelio Frigerio y del ministro Manuel Troncoso que Entre Ríos pueda expresar y compartir su potencia, su identidad y sus historias”.

Horizonte de sucesos fue seleccionada entre más de treinta obras presentadas en la convocatoria federal del Premio Fray Mocho. El jurado valoró la originalidad del conflicto narrativo, la construcción del relato y el trabajo sobre los detalles. La publicación estuvo a cargo de la Editorial de Entre Ríos.

Por su parte, Perros de la lluvia propone una historia ambientada en una Paraná atravesada por fenómenos extraños y hundimientos inesperados que alteran la vida cotidiana. El escritor Jorge Consiglio definió la novela como un relato que combina lo absurdo y lo ominoso dentro de un “verosímil perturbador”.

Además de las presentaciones, el stand entrerriano ubicado en el Pabellón Ocre 3017 continúa ofreciendo actividades junto a autores y editoriales de la provincia.

La participación de Entre Ríos en la Feria Internacional del Libro se extenderá hasta el 11 de mayo con nuevas propuestas culturales y editoriales impulsadas por el Gobierno provincial.