La artista entrerriana Karen Spahn inauguró en Buenos Aires la muestra “Conversaciones en la bruma”

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La muestra “Conversaciones en la bruma: Un archivo afectivo para la obra de Saito Shosaku” quedó inaugurada el miércoles 6 de mayo en el Museo Nacional de Arte Oriental (MNAO), en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La propuesta, desarrollada por la artista entrerriana Karen Spahn con curaduría de Raquel Minetti, se enmarca en las actividades por los 140 años de la inmigración japonesa en la Argentina.

La exhibición reconstruye la trayectoria del artista japonés Saito Shosaku a partir de un archivo afectivo integrado por obras, documentos y testimonios. El proyecto surge del hallazgo fortuito de una obra y despliega una investigación que articula memoria, territorio y práctica artística, proponiendo una reflexión sobre los vínculos entre migración, paisaje y transmisión cultural.

Participaron de la inauguración el representante del Gobierno de Entre Ríos en Buenos Aires, José Mouliá, y la coordinadora de Relaciones Institucionales de la Representación, María Teresa Colello, junto a artistas, referentes culturales e invitados especiales.

En ese marco, Mouliá destacó el valor de acompañar y dar visibilidad al talento de los artistas entrerrianos en la Ciudad de Buenos Aires, remarcando además la importancia de generar herramientas concretas que permitan fortalecer su proyección. “Poder colaborar también con la logística de traslado de las producciones, a través de programas como Punto ER, es una manera de acompañar el trabajo de nuestros artistas y facilitar que sus obras puedan llegar a nuevos espacios y públicos”, expresó.

Karen Spahn es artista visual e investigadora en artes, licenciada en Artes Visuales por la Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER). Su práctica articula producción artística e investigación, con especial interés en los archivos, la memoria y las formas de transmisión del conocimiento. Ha recibido diversos reconocimientos en artes visuales y actualmente integra el Programa Doméstico, coordinado por Raquel Minetti, además de formar parte de la plataforma de arte contemporáneo La Portland, de Paraná.

La muestra podrá visitarse hasta el 28 de junio, de miércoles a domingos de 14 a 21 h, en el Museo Nacional de Arte Oriental, ubicado en Viamonte 525, segundo piso, CABA.