Patricia Servat presentó en Buenos Aires su libro sobre adopción y vínculos familiares

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La autora concordiense, Neurocoach Profesional y Neuromentora, compartió una jornada de reflexión e intercambio en torno a la construcción de los vínculos familiares, la adopción y el rol de la verdad y el acompañamiento en los procesos de crianza.

La Casa de Entre Ríos en Buenos Aires fue escenario de la presentación del libro “Misión Amor: Adoptar con el corazón, un lazo eterno”, de Patricia Servat, una obra que aborda la adopción desde una mirada íntima y reflexiva, poniendo el foco en la construcción de los vínculos familiares a través del amor, la verdad y el acompañamiento.

Durante la actividad, la autora compartió parte de su experiencia personal y relató cómo surgió la necesidad de escribir el libro, destacando el proceso de crianza junto a su hijo Ian, quien además participó en la publicación a través del prólogo de la obra.

En ese marco, Servat señaló que “el libro se llama Misión Amor porque habla de construir desde la verdad, el diálogo y el amor”, y remarcó la importancia de generar vínculos genuinos y conscientes en los procesos de adopción.

Asimismo, sostuvo que “hay una Patricia antes de Ian y una Patricia después de Ian”, al referirse al impacto que la maternidad tuvo en su vida personal y emocional.

La autora también reflexionó sobre la evolución social y cultural en torno a la adopción y destacó la necesidad de promover procesos basados en el respeto, la contención y el derecho a la identidad.

El evento fue moderado por José Mouliá, representante del Gobierno de Entre Ríos en Buenos Aires, quien destacó el vínculo de amistad que lo une a la autora y valoró la sensibilidad con la que la obra aborda la construcción de los vínculos familiares.

La jornada contó con la presencia de la subdirectora de la Representación, Marcela Antola; la coordinadora de Relaciones Institucionales, María Teresa Colello; Enrique Salvatierra, representante oficial de la provincia de Tucumán en Capital Federal; y la artista plástica Griselda Lechini, junto a invitados, referentes culturales y asistentes que participaron de un encuentro orientado a promover el intercambio, la reflexión y el diálogo en torno a la adopción, la maternidad y las distintas formas de construir familia.

La actividad se desarrolló en el marco del ciclo cultural impulsado por la Representación, una propuesta orientada a promover la producción artística y literaria entrerriana y generar espacios de encuentro e intercambio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.