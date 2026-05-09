Intendentes y concejales se reunieron y hablaron de la construcción de un “peronismo a la entrerriana”

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El Centro de Convenciones de Villaguay fue sede del tercer encuentro de la Liga de Concejales Justicialistas de Entre Ríos, que recibió este sábado a la Liga de Intendentes. En el cónclave se analizaron estrategias para articular políticas públicas, se compartieron experiencias y se destacó la importancia de la formación. También, se celebró la construcción de un espacio “a la entrerriana” y la fortaleza de tener una agenda común que privilegie las necesidades de cada lugar.

La jornada reunió a representantes de los Poderes Ejecutivos y Legislativos municipales del justicialismo de toda Entre Ríos.

La presidenta del bloque Más para Entre Ríos de Paraná, Luisina Minni, destacó que “la Liga se consolida como un espacio pionero en el país, ya que no existen antecedentes de una estructura similar en la Argentina, acompañado por nuestros intendentes y respetado por la militancia, por la diversidad de sus integrantes, que representan el tejido real de cada comunidad entrerriana: profesionales de la salud, contadores, abogados, empleados públicos, referentes sociales y gremiales”.

En ese marco, la presidenta del bloque de concejales justicialistas de Concordia, Carolina Amiano, destacó que en la reunión “se compartieron experiencias, se analizaron estrategias de gestión y se habló del rol del peronismo en este escenario complejo que atraviesa la provincia, en una Entre Ríos que empieza a sufrir las consecuencias de un modelo que no nos representa. Gobierna Frigerio, y con él llegó una visión que prioriza el marketing, los anuncios por sobre las necesidades de nuestra gente”. Y fue contundente: “Frente a la ausencia de un Estado provincial, que parece haber perdido el pulso de la calle, nosotros somos la opción. Somos la alternativa que se construye desde abajo, con la gestión de nuestros intendentes y el trabajo legislativo de nuestros concejales”.

Alternativa superadora

El presidente de la Liga de Intendentes Justicialistas e intendente de Villaguay, Adrián Fuertes, dijo que tiene “un enorme optimismo por lo que viene, porque hay cientos de liderazgos en la provincia; hay intendentes, concejales, militantes… Cada uno tiene su rol”. En ese sentido, dijo que “el mensaje del peronismo a la entrerriana significa que no vendrá nadie de afuera de las fronteras entrerrianas a ponernos candidatos”, dijo el intendente.