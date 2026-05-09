Nahuel Gallo reveló detalles sobre los peores momentos del secuestro en Venezuela: “Pensé en quitarme la vida”

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En gendarme argentino Nahuel Gallo rompió el silencio y compartió precisiones sobre cómo fue estar preso durante 448 días en Venezuela, en el marco del régimen de Nicolás Maduro.

El gendarme argentino Nahuel Gallo, que permaneció 448 días cautivo bajo el régimen de Nicolás Maduro, brindó un crudo testimonio sobre su experiencia en Venezuela y reconoció que durante el encierro incluso “pensó en quitarse la vida”.

El oficial reconstruyó por primera vez cómo comenzó su detención el 8 de diciembre de 2024. Según relató, había partido desde la Argentina dos días antes y llegó a Venezuela luego de pasar por Chile, Bogotá y Cúcuta. Al ingresar al área migratoria, explicó que fue apartado para una entrevista y sometido a controles sobre su documentación y su teléfono celular.

“Cuando vino el agente a entrevistarme, yo no sabía quién era. No sabía si era el SEBIN (Servicio Bolivariano de Inteligencia), la Policía, no entendía la diferencia entre una fuerza y la otra. Estaban de civil. Tenían armas, pero no tenían placa identificatoria”, recordó, en diálogo con El Trece.

De acuerdo con su relato, los agentes se enfocaron especialmente en revisar el contenido de su celular para detectar imágenes o conversaciones vinculadas con críticas al gobierno venezolano. “Tenía dólares en efectivo, pero no le dio mucha importancia. Lo que le importaba era ver mi celular”, contó Gallo, quien aseguró que no tenía fotos uniformado ni imágenes relacionadas con su trabajo en la fuerza. “No soy de sacar muchas fotos, ni posando con las armas, nada. Tenía fotos del bebé, de las carreras, paisajes”, sostuvo.

El episodio que terminó desencadenando su arresto ocurrió cuando uno de los agentes ingresó a WhatsApp y encontró conversaciones privadas con su esposa, María Alexandra Gómez, en las que ambos hacían referencias a la situación política en Venezuela. “Entró a WhatsApp. Le pregunté qué hacía y me dijo que quería ver si hablaba mal de su presidente. Puso ‘Chávez’, no salió nada. Puso ‘Maduro’ y ese fue el detonante”, manifestó.

A partir de allí, la situación escaló rápidamente. “Me dijo que yo hablaba mal de su presidente, que quién era yo para decir eso. Le dije que era una conversación vieja, que no tenía nada que ver, que era una conversación privada con mi mujer”, dijo Gallo, quien manifestó que algunos policías que estaban cerca relativizaron el hecho y hasta le dijeron: “Todo el mundo habla mal de Maduro”.

Durante los primeros momentos de la detención, Gallo evitó identificarse como integrante de la Gendarmería Nacional. “Dije que era aduanero, que trabajaba en la Aduana en el área de Seguridad. Nunca dije que era gendarme”.

“Volvieron a tocar mi celular, a preguntarme por qué ‘hablás mal de mi presidente, que Maduro es bueno. Mirá, nosotros estamos rebién’. Me iban a esposar. Entonces, me dijeron que me arrodille. Yo dije: ‘No me voy a arrodillar, porque si no tengo nada’. Me volvieron a empujar y bueno, en ese momento todavía no sabían que era gendarme”, completó.

Cuando descubrieron que era gendarme, todo cambió para Gallo. “Ahí ya me trataban diferente. Me esposaron los pies, me esposaron las manos. Y también se enojaron porque les había mentido, porque no era aduanero sino personal de una fuerza”, relató.

“Me taparon la cabeza por primera vez. Yo decía, ¿por qué me tapan la cabeza?”, comentó y sumó: “Para mí lo peor es diciembre. No saber qué iba a pasar conmigo, no saber de María, de mi bebé. Los golpes que te pegan por ser gendarme o por ser argentino. Estar 24 horas los siete días en la celda… uno piensa muchas cosas”. “Siempre me preguntan si quise quitarme la vida. Y la respuesta es que lo había pensado”, cerró.