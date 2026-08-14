Caompartir la informacion

La publicación recorre los 43 años de trayectoria del histórico trío humorístico a través de fotografías, anécdotas y testimonios. El representante del Gobierno de Entre Ríos en Buenos Aires, José Mouliá, acompañó la presentación.

Miguel Del Sel, Dady Brieva y el Chino Volpato presentaron “Todo fue un sueño”, el libro que recorre los 43 años de historia de Midachi. La publicación fue presentada en el marco de “La Despedida”, la gira final del grupo.

Durante el encuentro, los integrantes de Midachi repasaron los comienzos del grupo y compartieron recuerdos y experiencias de una trayectoria que los llevó desde Santa Fe a escenarios de todo el país.

Mouliá acompañó la actividad en el marco de la vinculación que la Representación mantiene con otras representaciones provinciales en la Ciudad de Buenos Aires. “Estos encuentros fortalecen los vínculos entre las provincias y nos permiten acompañar expresiones de nuestra cultura. Midachi construyó desde Santa Fe una trayectoria que trascendió generaciones y llegó con su humor a todo el país”, destacó.

De la presentación participaron también el intendente de la ciudad de Santa Fe, Juan Pablo Poletti; el subsecretario de Turismo, Javier Dellamónica; el delegado de la Casa de Santa Fe, Hernán Rossi; el periodista y guionista Daniel Datola; y el escritor Diego Arandojo, responsables estos últimos del trabajo de recopilación que dio origen al libro.