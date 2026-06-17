Messi alcanzó a Klose como máximo goleador histórico de los Mundiales (VIDEO)

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Messi alcanzó a Klose como máximo goleador histórico de los Mundiales tras convertir un triplete en la victoria de Argentina sobre Argelia y llegar a los 16 tantos en la máxima cita del fútbol.

Messi alcanzó a Klose como máximo goleador histórico de los Mundiales luego de una actuación estelar en el triunfo 3-0 de la Selección argentina frente a Argelia. El capitán albiceleste anotó los tres goles de su equipo y llegó a las 16 conquistas en Copas del Mundo, una cifra que le permite compartir la cima de la tabla histórica con el alemán Miroslav Klose.

EL MUNDO RENDIDO A LOS PIES DE LEO MESSI: HAT-TRICK Y RÉCORD | Argentina 3-0 Argelia |

A sus 38 años, el rosarino volvió a ser determinante en un escenario de máxima exigencia y ratificó su vigencia en el fútbol internacional. Su actuación no solo fue clave para el debut victorioso de Argentina en el Mundial 2026, sino que además lo ubicó en un lugar privilegiado dentro de la historia del deporte, señaló NA.

Con esta marca, Messi continúa ampliando un legado que lo tiene como uno de los futbolistas más exitosos de todos los tiempos y suma un nuevo capítulo a una carrera repleta de récords y conquistas.

Foto: Argentina.

Un récord construido a lo largo de cinco Mundiales

La marca histórica del capitán argentino se construyó a través de cinco Copas del Mundo. Su primer gol mundialista llegó en Alemania 2006, mientras que en Sudáfrica 2010 no logró convertir. Posteriormente anotó cuatro goles en Brasil 2014, uno en Rusia 2018 y siete en Qatar 2022.

Ahora, en su estreno en el Mundial 2026, sumó tres nuevos tantos ante Argelia para alcanzar los 16 goles y equiparar el registro que mantenía Miroslav Klose como líder absoluto de la clasificación histórica.

El exdelantero alemán había establecido la marca a lo largo de cuatro ediciones mundialistas: Alemania 2002, Alemania 2006, Sudáfrica 2010 y Brasil 2014, acumulando 16 goles en 24 encuentros disputados.

Foto: Argentina.

La lucha por el podio histórico continúa

Detrás de Messi y Klose aparecen otros nombres legendarios del fútbol mundial. El brasileño Ronaldo Nazário ocupa el segundo escalón con 15 goles, mientras que el alemán Gerd Müller suma 14 conquistas.

Entre los futbolistas en actividad, el principal perseguidor es Kylian Mbappé. El delantero francés llegó a 14 goles mundialistas y continúa acercándose a los primeros puestos de la clasificación histórica.