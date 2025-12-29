Mauricio Retamar celebró la decisión de Azcué de designar vocales ad honorem en la Caja Mixta

WhatsApp Facebook Twitter Messenger Copy Copied 0 Shares

Concordia. El presidente del Partido Libertario Vecinal Concordia y vocal provincial de La Libertad Avanza Entre Ríos, Mauricio Retamar, expresó su respaldo y celebración a la decisión del intendente Francisco Azcué de designar a los concejales Eliana Lagraña y Felipe Sastre como vocales ad honorem de la Caja Mixta de Concordia.



Retamar destacó que la medida “representa un gesto concreto de austeridad, compromiso y vocación de servicio, valores que hoy la sociedad demanda con claridad a quienes ejercen funciones públicas”. En ese sentido, subrayó la importancia de que organismos sensibles para la vida económica y social de la ciudad cuenten con representantes que asuman responsabilidades sin percibir remuneración.



“La decisión del intendente Azcué va en línea con una nueva forma de gestionar: más transparente, más responsable y con mayor control institucional, incorporando al Concejo Deliberante en espacios estratégicos”, afirmó el dirigente libertario.



Asimismo, sostuvo que la Caja Mixta cumple un rol fundamental en el acompañamiento de proyectos productivos y sociales, por lo que “es clave que su conducción esté integrada por personas con contacto directo con la realidad de los vecinos y con una clara responsabilidad política ante la ciudadanía”.



Desde su rol como presidente del Partido Libertario Vecinal Concordia y vocal provincial de La Libertad Avanza Entre Ríos, remarcó que este tipo de decisiones “fortalecen la confianza pública y demuestran que es posible administrar con criterio, eficiencia y sin privilegios”.



Finalmente, Retamar expresó su expectativa de que la incorporación de Lagraña y Sastre “contribuya a mejorar el funcionamiento de la Caja Mixta y a potenciar herramientas que impulsen el desarrollo local, siempre priorizando el interés general por sobre cualquier especulación política”.