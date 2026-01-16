WhatsApp Facebook Twitter Messenger Copy Copied 0 Shares

Se trata de un nuevo sedán mediano que ya se vende en el mercado local. Te contamos todos los detalles.

Chery presentó el sábado en su stand de Cariló el nuevo Arrizo 8 con tecnología “Super Hybrid”, que se suma a su gama de productos a partir de ahora con una única versión PHEV Comfort.

Este sedán mediano utiliza una plataforma de última generación denominada M1X que permite incorporar un sistema de propulsión híbrido enchufable, que se compone por un motor naftero turboalimentado de 1,5 litros que produce 147 caballos y 215 Nm de torque y otros dos motores eléctricos, que resultan en 205 caballos de potencia y 365 Nm de torque.

Las baterías son de fosfato de hierro y litio y cuentan con una capacidad máxima de 18,6 kWh, sumado a una potencia de carga de 6,6 kWh en corriente alterna. De esta forma, Chery anuncia un destacado nivel de eficiencia para este sedán híbrido, con un consumo promedio de 4,2 litros cada cien kilómetros y una autonomía en modo 100 % eléctrico de 101 km. A su vez, en el uso combinado con un tanque de combustible la autonomía es de 1.300 km.

La transmisión es la típica de los vehículos híbridos denominada DHT con una sola marcha, y a la hora de las prestaciones el sedán de Chery puede acelerar de 0 a 100 km/h en 7,8 segundos y alcanzar una velocidad máxima de 180 km/h. El conductor puede elegir entre cuatro modos de conducción: Eco, Sport, HEV y EV.

Para tener una referencia de la potencia de este sedán, un Toyota Corolla híbrido cuesta casi lo mismo que el modelo de Chery, tiene 122 CV y no se puede enchufar.

En cuanto a las dimensiones, el Chery Arrizo 8 es un modelo de 4,7 metros de largo y 1,8 metros de ancho, con un diseño donde se destaca la enorme parrilla frontal y el típico remate tipo fastback que está tan de moda en la actualidad. El sedán está apoyado sobre llantas de 18’’ con neumáticos 235/45 de bajo perfil, y a nivel estético tenemos iluminación full LED, abundancia de cromados y espejos rebatibles eléctricamente.

El equipamiento de confort también es para destacar, y entre otros elementos cuenta con dos pantallas táctiles de 12’’, cámara de visión HD de 540, conectividad para Android Auto y Apple CarPlay, navegador satelital nativo, freno de mano eléctrico, función Autohold, monitor sistema hibrido, asistente virtual, llave de presencia con apertura y encendido remotos, climatizador bizona con filtro antipartículas N95, salida de aire para plazas traseras, butacas delanteras con regulación eléctrica, columna de dirección regulable, puertos de carga, luces de lectura para todas las plazas, apoyabrazos delantero con guantera portaobjetos refrigerada y la tapicería en cuero ecológico color gris.

En materia de seguridad la dotación se limita a 8 airbags (frontales, de cortina, laterales delanteros y traseros), control de estabilidad y tracción, asistente de arranque en pendiente, asistente de frenada de emergencia, inmovilizador de motor, monitor de neumáticos (presión y temperatura), anclajes ISOFIX y alarma perimetral, entre otros. Sí, al igual que en el Tiggo 7 Pro que probamos hace poco, los ADAS brillan por su ausencia.

Colores, precio y servicios

El Arrizo 8 estará disponible en cuatro colores diferentes: Tech grey, Khaki White, Silver y Carbon cristal black. El precio anunciado por la marca es de 34.600 dólares y viene incluído el cargador portátil doméstico junto con un Wallbox de mayor potencia para instalar en el domicilio. Se trata del primer modelo de Chery en incorporar de serie estos beneficios sin cargos adicionales.

Al igual que el resto de los modelos híbridos, cuenta con una doble garantía transferible: Standard de 7 años o 150.000 km (lo que ocurra primero) y 8 años o 200.000 km (lo que ocurra primero) exclusivo para el tren motriz electrificado.

En lo que respecta al mantenimiento y el costo de los services, el intervalo es cada 10.000 km o 12 meses (lo que ocurra primero) y el precio promedio sugerido para los primeros 3 servicios (10.000 km, 20.000 km y 30.000 km) es de USD 287 final con impuestos incluidos.

El Arrizo 8 estará disponible en la red de concesionarios a partir del 1 de febrero próximo.