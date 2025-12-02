WhatsApp Facebook Twitter Messenger Copy Copied 0 Shares

El golpe de las cifras de noviembre hizo reaccionar a las fábricas e importadores. Siete marcas ya dieron a conocer las listas de precios del mes actual. Los descuentos y las bonificaciones que sumaron

Aunque todavía quedan al menos tres fabricantes que todavía no comunicaron su política de precios este primer día hábil del último mes de 2025, siete marcas confirmaron sus precios para diciembre haciéndose eco del diagnóstico con el que la mayoría de los analistas y empresarios coincidieron: los autos 0 km quedaron desfasados y caros con respecto al dólar en noviembre y el mercado se retrajo a la espera de una mejor condición. Así, con las primeras listas de precios se puede apreciar que este mes fueron más cautos y con 6 firmas computadas, el promedio de aumentos es del 1,5%.

Toyota repitió su costumbre de publicar su lista de precios del mes en el primer día de actividad, pero esta vez no fue la única que se adelantó a mostrar sus precios, porque Stellantis también dio a conocer los valores de Fiat, Peugeot, Citroën y Jeep & Ram este lunes, y General Motors y Ford siguieron el mismo camino. Para la ecuación se deben tomar sólo seis porque Jeep y Ram tienen sus precios en dólares y no impactan en la actualización de diciembre, aunque lo harán desde enero porque la nueva Ram Dakota se vende en pesos.

Si el promedio de aumentos de noviembre del 3,5% fue tomado mal por el mercado, la reacción natural de las marcas fue incrementar de forma muy leve los precios de diciembre como una señal necesaria para intentar que un mes históricamente bajo en operaciones, pueda alcanzar las 22.000 unidades necesarias para cerrar el año en 610.000 autos patentados. Si se alcanzaran las 30.000 sería todo un logro, pero muchas compañías parecen decididas a intentarlo con bonificaciones y descuentos mayores a los habituales.

El Toyota Yaris aumentó un 4% para diciembre, y hasta el momento es el modelo que mayor incremento tuvo entre 6 marcas

Los precios de diciembre

Toyota fue la primera marca y también la que remarcó un porcentaje mayor. Si bien el promedio fue de 2,3% entre todos los modelos, se volvió a dar una diferencia entre los modelos importados de Brasil y los nacionales. Mientras el Yaris aumentó el 4%, el Corolla Cross lo hizo en un 3%, y el Corolla sedan en un 3,2%. Sin embargo, las pick-up Hilux tuvieron un incremento del 1% y el SW4 un 3%.

Entre las marcas de Stellantis hubo diferencias como no había ocurrido el mes anterior. La marca que más aumento fue Citroën, que promedio un 1,66% entre todos sus modelos. Salvo por el único producto nacional, el furgón Berlingo en versión para pasajeros que subió un 2,5%, el resto de la gama, 17 modelos, quedó en 1,6% de incremento.

Fiat fue la siguiente marca en mayor porcentaje de incrementos promediando 1,5%. La mayoría de los modelos subió un 1,6% como ocurrió con Citroën, pero el Cronos aumentó levemente por encima, un 1,75%, mientras la gama de la pick-up Titano sólo subió un 1%. Fiat tiene un modelo en dólares, el 600 Hybrid, que sigue con el mismo precio de USD 34.500. Peugeot apuesta todo al 208 para pelear las ventas anuales con Toyota Yaris y Fiat Cronos. Es el modelo que menos aumentó de Stellantis (Peugeot)

Peugeot fue la marca que más cambios mostró en su lista de precios de diciembre. El incremento promedio fue del 1,16% y el “caballito de batalla” Peugeot 208 fue el modelo que menos aumentó, apenas con un 1%, mostrando que es la apuesta para pelear con Fiat Cronos y Toyota Yaris a fin de año. El SUV 2008 avanzó 1,7% al igual que los furgones Boxer y Expert, mientras que el modelo nacional, el Peugeot Partner de pasajeros, fue a la par de su “primo” el Citroën Berlingo y aumentó un 2,5%. La marca francesa tiene tres modelos importados en dólares que no cambiaron su precio. El Peugeot 408 cuesta USD 52.200, el 3008 USD 54.500 y el 5008 USD 57.500.

Chevrolet volvió a optar por la moderación en sus aumentos para el último mes del año. El promedio fue del 1,3% con diferentes incrementos por modelo. Los más accesibles Onix y Tracker subieron un 1,5% al igual que los vehículos más grandes de la gama, la pick-up Silverado y el SUV Trailblazer. La pick-up S10 subió entre 0,5% y 1% al igual que el eléctrico Spark EUV, y la pick-up compacta Montana fue el modelo de mayor aumento, alcanzando el 1,9%. En cambio, el SUV Chevrolet Spin fue el único modelo que no cambió su precio y se mantiene igual que en noviembre.

Por último, Ford anunció a última hora del día que el promedio de aumentos de la marca para diciembre es del 0,9%. La decisión de mayor impacto fue dejar casi toda la gama de la pick-up Ranger con el mismo precio que en noviembre, salvo dos versiones del catálogo que aumentaron el 2%. El SUV Bronco Sport tampoco aumenta este mes, y los modelos Territory y Maverick tuvieron un incremento del 1 por ciento.

Entre los importadores, Hyundai también apostó fuerte a diciembre, ya que no sólo no aumentó los precios de su modelo más vendido el HB20, sino que si se patenta en diciembre tendrá una bonificación de entre 1 y 1,2 millones de pesos, de acuerdo a la versión que se trate. Lo mismo aplica al SUV Creta, que tendrá una bonificación de USD 1.500 si se patenta en diciembre, y Tucson que tendrá un descuento de USD 1.000 en esa misma condición. Además de no aumentar el precio del HB20, Hyundai decidió bonificar más de 1 millón de pesos si la unidad se patenta en diciembre

En noviembre varias concesionarias ofrecieron descuentos cercanos a los 10 millones de pesos para los autos de acceso si se hace la operación de efectivo, pero no es ese el margen de ganancia que tienen.

Los que lo pueden hacer son aquellos que tienen carteras de plan de ahorro muy significativas, que por lo tanto venden cerca del 50% de los autos con el precio de lista, que es el que marca la cuota del plan. Por ende, tienen ese margen para compensar con las ventas de contado.

Aunque sea un auto modelo 2025, los usuarios tendrán la oportunidad de comprar un 0km que cuesta $35 millones a $25 millones, con un descuento significativo.