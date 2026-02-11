WhatsApp Facebook Twitter Messenger Copy Copied

En medio de un escenario económico que sigue desafiando el poder adquisitivo de los adultos mayores, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) puso en marcha una nueva cartera de promociones destinada a jubilados y pensionados de todo el país. La iniciativa, denominada Beneficios Capital Humano–ANSES, articula descuentos y reintegros en más de 7000 comercios adheridos, incluyendo supermercados, farmacias, perfumerías, estaciones de servicio y otros rubros esenciales.

El programa apunta a generar un alivio concreto en el gasto cotidiano, especialmente en alimentos y productos de primera necesidad. Según se informó, los descuentos parten del 10% y pueden alcanzar hasta el 25%, dependiendo del banco donde se cobren los haberes y del comercio elegido.

Cómo funciona el nuevo esquema de beneficios

El sistema combina descuentos directos en línea de caja con reintegros posteriores acreditados en la cuenta bancaria. Para acceder, el jubilado o pensionado debe pagar con la tarjeta de débito asociada a la cuenta donde percibe su haber, aunque en algunos casos también se admiten pagos con tarjeta de crédito o mediante QR a través de aplicaciones bancarias.

En términos generales, los supermercados ofrecen un 10% de descuento en todos los rubros, mientras que en productos de perfumería y limpieza el beneficio puede llegar al 20%. Algunos comercios aplican topes por operación o por mes, mientras que otros mantienen promociones sin límite de reintegro.

La propuesta tiene alcance federal y abarca cadenas de presencia nacional como Carrefour, Coto, Disco, Jumbo, Vea, Día, Chango Más, La Anónima, Toledo y Josimar, entre otras.

Banco por banco: qué ahorro ofrece cada entidad

Uno de los aspectos centrales del programa es que las promociones varían según la entidad bancaria donde se acreditan los haberes previsionales. A continuación, el detalle de los principales acuerdos.

Banco Nación: reintegros adicionales con BNA+

Los beneficiarios que cobran en el Banco Nación pueden acceder a un 5% de reintegro adicional, con un tope de $5000 por semana y $20.000 mensuales, siempre que el pago se realice con tarjeta de débito o crédito a través de la aplicación BNA+ MODO.

Este beneficio aplica en cadenas como Carrefour, Coto, Josimar, Chango Más, La Anónima, Disco, Jumbo, Vea y Día. En la práctica, permite potenciar el descuento propio del supermercado y sumar un ahorro extra acreditado en la cuenta.

Banco Galicia: hasta 25% y cuotas sin interés

El Banco Galicia ofrece hasta un 25% de ahorro en supermercados y la posibilidad de pagar en 3 cuotas sin interés con tarjeta de débito o crédito.

Los topes pueden alcanzar los $25.000 mensuales, según la cadena, mientras que en farmacias y ópticas el reintegro puede llegar a $12.000 mensuales, un dato relevante considerando el peso del gasto en salud dentro del presupuesto de los adultos mayores.

Banco Supervielle: descuentos los martes y 50% en farmacias

Quienes perciben sus haberes en el Banco Supervielle acceden a un 20% de descuento los días martes pagando con tarjeta de débito (con tope de $25.000) o mediante QR (con tope de $15.000) en supermercados como Jumbo, Disco, Vea y Chango Más.

Además, la entidad ofrece 50% de descuento en farmacias adheridas y un 10% en combustibles, ampliando el abanico de beneficios más allá de la compra de alimentos.

Banco Provincia: Cuenta DNI y descuentos acumulables

Para los jubilados que cobran en el Banco Provincia, el programa incluye un 5% de descuento adicional pagando con Cuenta DNI, ya sea mediante QR o Clave DNI.

El beneficio se aplica en supermercados como Día, Toledo, Chango Más, Carrefour y Nini, con un tope de $5000 por semana por persona. Un dato destacado es que es acumulable con otras promociones, lo que permite maximizar el ahorro mensual.

Descuentos vigentes en supermercados adheridos

Cada cadena mantiene condiciones particulares. El detalle actualizado incluye:

Disco, Jumbo y Vea: 10% en todos los rubros y 20% en perfumería y limpieza. Sin tope. No acumulable con otras promociones.

10% en todos los rubros y 20% en perfumería y limpieza. Sin tope. No acumulable con otras promociones. Coto, La Anónima y Super CAS/FASA: 10% en todos los rubros, excepto carnes, electrodomésticos y marcas seleccionadas. Sin tope.

10% en todos los rubros, excepto carnes, electrodomésticos y marcas seleccionadas. Sin tope. Josimar: 15% en todos los productos. Sin tope.

15% en todos los productos. Sin tope. Carrefour: 10% en todos los rubros, excepto carnes y electro. Tope de $35.000. Acumulable con otras promociones.

Día: 10% en todos los rubros con tope de $2000 por transacción (reintegro). Acumulable.

10% en todos los rubros con tope de $2000 por transacción (reintegro). Acumulable. Chango Más: 10% en todos los rubros (con excepciones en carnes y electro), tope de $1000 por operación y $15.000 mensuales.

10% en todos los rubros (con excepciones en carnes y electro), tope de $1000 por operación y $15.000 mensuales. Toledo: 20% en todos los rubros, excepto carnes y electrodomésticos. Sin tope.

Además, el programa contempla un 10% de descuento en comercios adheridos de distintos rubros, con un tope de $1000 por transacción y posibilidad de acumulación con otras ofertas.

Impacto en el bolsillo: cuánto se puede ahorrar

En un contexto donde los precios de alimentos y medicamentos registran variaciones constantes, el acceso a descuentos permanentes puede representar una diferencia significativa en el presupuesto mensual de los jubilados.

Si un beneficiario realiza compras semanales y logra aplicar un 10% o 20% de descuento en alimentos y productos de higiene, el ahorro acumulado puede superar fácilmente los $20.000 o $30.000 mensuales, dependiendo del volumen de consumo y de los topes aplicables.

En el caso de quienes además acceden a reintegros bancarios adicionales, el beneficio se amplía. La clave está en conocer los días específicos de promoción y las condiciones de cada entidad.

Cómo acceder paso a paso

Para aprovechar los descuentos, los jubilados y pensionados deben:

Verificar que cobren su haber en un banco adherido.

Pagar con la tarjeta de débito asociada a la cuenta previsional o utilizar la app bancaria correspondiente.

o utilizar la app bancaria correspondiente. Consultar los días y condiciones específicas de cada comercio.

Confirmar si el beneficio se aplica en el momento de la compra o como reintegro posterior.

Se recomienda revisar periódicamente los canales oficiales de ANSES y de las entidades financieras para conocer actualizaciones o nuevas promociones.

Una estrategia para reforzar el ingreso real

El lanzamiento del programa Beneficios Capital Humano–ANSES se inscribe en una estrategia más amplia orientada a fortalecer el ingreso real de jubilados y pensionados sin modificar directamente los haberes previsionales.

A través de acuerdos con bancos y cadenas comerciales, el organismo busca ofrecer herramientas que permitan amortiguar el impacto del costo de vida, especialmente en rubros sensibles como alimentos, limpieza y medicamentos.

En un escenario donde el consumo se planifica cada vez con mayor precisión, la posibilidad de combinar descuentos, reintegros y promociones bancarias se convierte en una herramienta clave para administrar mejor los recursos.

La recomendación final de especialistas en consumo es clara: comparar precios, aprovechar los días de mayor descuento y verificar la acumulación de beneficios puede marcar la diferencia en el cierre de cada mes.