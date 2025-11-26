Llega un “muro” de nubes negras con 48 horas de tormentas y fuertes vientos: a qué zonas afectará

Un muro de nubes negras avanza hacia Buenos Aires y el norte del país. El SMN emitió alertas por tormentas fuertes, lluvias intensas y ráfagas de viento. Zonas afectadas, horarios y cómo seguirá el clima.

Un muro de nubes negras ya comenzó a avanzar desde el sur del país y dejará 48 horas de tormentas, lluvias intensas y ráfagas fuertes en varias provincias. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas por un frente de inestabilidad que llega después de días de calor con máximas cercanas a los 31°. El sistema avanzará de manera rápida: primero afectará a Buenos Aires y luego se desplazará hacia el norte.

Buenos Aires

El jueves comenzará estable y caluroso, pero hacia la noche ingresará un frente de tormenta severa por el sur y el oeste de la provincia. Se esperan lluvias intensas, actividad eléctrica frecuente y ráfagas que podrían superar los 60 km/h.

Según el SMN, se esperan lluvias en Buenos Aires

Localidades que recibirán las primeras tormentas el jueves 27 de noviembre

General Villegas

Trenque Lauquen

Pehuajó

San Carlos de Bolívar

Coronel Suárez

Olavarría

Azul

Costa Atlántica

48 horas de tormentas en el norte argentino

El avance del frente no terminará en Buenos Aires. A partir del sábado 29 por la mañana, el temporal ingresará al norte del país con actividad eléctrica y lluvias persistentes. Ciudades donde comenzarán las lluvias el sábado: Resistencia

Corrientes

Formosa

Se estima que el mal tiempo continuará hasta la noche del domingo 30, con momentos de tormenta fuerte y ráfagas que podrían complicar la circulación.

Se esperan lluvias.

Cómo seguirá el clima en CABA: pronóstico detallado

La Ciudad de Buenos Aires no recibirá el epicentro del sistema, pero sí varias jornadas de nubosidad y descenso de temperaturas.

Miércoles 26: ola de calor con 31°

ola de calor con 31° Jueves 27: 29° y llegada del frente por la noche

29° y llegada del frente por la noche Viernes 28: máxima de 25°

máxima de 25° Sábado 29: mínima de 17° y tarde de 24°

mínima de 17° y tarde de 24° Domingo 30: mañana fría de 16° y 22° hacia el mediodía

Una semana híbrida en CABA

A pesar de estar en épocas en las que suelen predominar las altas temperaturas, esta vez, todavía el calor no se pudo acentuar en la zona central del país.

De hecho, esta semana en CABA, comenzó con calor, pero con el pasar de los días, harán menos grados llegando al fin de semana. La semana que viene, la tendencia se mantendría y predominarían los días estables.

Cuál será el día más caluroso de la semana

Según consigna Meteored, este jueves 27 se presentará con temperaturas mínimas que tendrá entre 1° y 2° más que las mínimas de este miércoles. Además, como habrá poca nubosidad y viento del noroeste, el calentamiento será más rápido.

Cuál será el día más caluroso de la semana (Pedro Castillo / La Voz)

En tanto por la tarde, pasado el mediodía, las temperaturas máximas rondarán entre 32 y 33 ºC, lo que podría convertir al jueves en la jornada más calurosa de la semana.

About the Author Redacción Administrator Somos desde 2006 el primer medio de comunicación del litoral argentino. Visit Website View All Posts