La legisladora nacional arremetió contra el presidente de la Cámara de Diputados luego de que el bloque de La Libertad Avanza exigiera echar a Florencia Carignano.

La tensión dentro del Congreso subió de tono tras un explosivo intercambio en redes sociales entre la diputada Marcela Pagano y el presidente de la Cámara, Martín Menem. El conflicto estalló luego de que el oficialismo solicitara la expulsión de la kirchnerista Florencia Carignano por supuestos actos de sabotaje durante la última sesión.

Pagano no tardó en responder el pedido de sanción contra la diputada de Unión por la Patria con una crítica directa hacia la gestión de Menem. En su cuenta de X, la exlibertaria le lanzó: «¡Entonces deberías autoecharte por impedir la libertad de prensa en Diputados TV y censurar las transmisiones que no te convenían!«. Además, puso en duda que el oficialismo tenga los votos necesarios para la expulsión al preguntarle: «¿Las ténes pagas?».

La legisladora también apuntó contra integrantes de su propio espacio, mencionando casos que consideran injustos. Se refirió en duros términos a Lilia Lemoine, a quien llamó «la psiquiátrica que agrede, que no medicas», y recordó el polémico cruce de Lemoine con Ian Moche, el niño influencer con autismo. Asimismo, Pagano pidió «igualdad de condiciones para todos» al recordar situaciones que involucraron a otros diputados como José Luis Espert.

Entonces deberías autoecharle por impedir la libertad de prensa en Diputados TV, y censurar las transmisiones que no te convenían! Necesitan dos terceras partes para echar a @florcarignanook Las tenes pagas? Por que no echamos a la psiquiátrica que adrede no medicas y que tenes… https://t.co/Jd71BReHjH — Marcela Pagano (@Marcelampagano) February 21, 2026

La publicación de Menem que desató el enojo de Pagano

Por su parte, Martín Menem justificó el pedido de expulsión compartiendo un video donde se ve a Carignano desenchufando cables en el recinto. El titular de la Cámara comparó la situación con cualquier otro trabajo: «Si en tu trabajo destruís o dañás las herramientas para adelante llevar tu tarea, te sancionan o te despiden, y tenés que pagar los daños que causás».

Para Menem, el accionar de la diputada kirchnerista no es un hecho menor, sino un ataque a la democracia. El riojano calificó lo sucedido como algo de «gravedad institucional al tratar de impedir el funcionamiento de un poder del Estado». Aseguró que el tema no debería terminar simplemente en una queja y que debe haber consecuencias por lo ocurrido.

El respaldo de Javier Milei y su advertencia contra el kirchnerismo

En medio de este fuerte cruce, el presidente Javier Milei decidió intervenir y expresar su postura a través de las redes sociales. El mandatario apoyó la idea de que se terminó la falta de castigo para quienes intentan interrumpir el trabajo del Gobierno nacional.

Milei reposteó un mensaje contundente sobre el comportamiento de la oposición en el tratamiento de la reforma laboral en el Congreso. La publicación compartida por el jefe de Estado sentenciaba: «El kirchnerismo cuando no gobierna es golpista. Van a hacer cualquier cosa para intentar que no gobernemos». El mensaje concluyó con una advertencia clara sobre el futuro político: «Pero, spoiler: no van a poder. La impunidad se terminó en la Argentina».