Las palabras del círculo rojo de CFK en la marcha: “Lo único que quiero de Javier Milei es que fracase”

La primera plana del kirchnerismo respaldó a Cristina Fernández de Kirchner en la movilización realizada este miércoles en Plaza de Mayo en su defensa.

El círculo más cercano de Cristina Fernández de Kirchner se hizo presente en la movilización.Captura de video / Partido Justicialista

El círculo político más íntimo de Cristina Fernández de Kirchner participó de la marcha convocada por el Partido Justicialista (PJ) en su defensa y contra el fallo de la Corte Suprema de Justicia que ratifica su condena por defraudación al Estado nacional en el marco de la causa Vialidad.

“Nosotros tenemos que lograr en muy poco tiempo que este fallo sea declarado absolutamente nulo, sin efecto y que Cristina sea inocente como lo es”, manifestó el senador nacional de Unión por la Patria Oscar Parrilli. Además, advirtió que irán a “los organismos internacionales” y subrayó: “Vamos a denunciar esto, no solamente como un atropello a la democracia, sino que también la persecución política a la principal líder política de la oposición y a la cual Milei le tiene miedo, no tengan duda”.

El fallo contra CFK será llevado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos

En esta línea opinó Aníbal Fernández, el exministro de Seguridad durante la gestión del Frente de Todos en la que Cristina Fernández de Kirchner ofició como vicepresidenta, que manifestó que desde el kirchnerismo recurrirán al “único ámbito que nos va a quedar, que es el de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que deberá revisar esta situación”.

Por otro lado, el dirigente social y referente de Patria Grande, Juan Grabois, aseguró ver “irregularidades en su caso”, y señaló: “Ella no estaba al frente de la administración pública. Entonces, hay inconsistencias muy grandes en el fallo que se plantea”. Asimismo, destacó “la parcialidad manifiesta de por lo menos el 80% de los jueces, todos amigotes de Mauricio Macri, designados por decreto por el principal rival político de Cristina. Eso es de una republiqueta bananera”.

“El gobierno está entrando en una etapa protodictatorial donde no se respetan ni los derechos sociales, económicos, culturales y tampoco los derechos individuales. Bajo el nombre de libertad vienen a traer la tiranía”, disparó Grabois al ser consultado por el Gobierno nacional.

El apoyo de los mandatarios provinciales a Cristina Fernández de Kirchner

Por su parte, el exgobernador del Chaco y exjefe de Gabinete durante la administración de Cristina Fernández de Kirchner, Jorge Capitanich, dijo: “Yo creo que ese es el gran desafío, ser un eje de oposición al gobierno, pero no por sí mismo, sino básicamente porque es necesario defender la democracia en el sentido pluralista y social; y, obviamente, defender al sistema republicano, porque ellos son republicanos en la oposición, pero autoritarios en el ejercicio de gobierno”.

Otros mandatarios provinciales se manifestaron en la movilización. Uno de ellos, el gobernador de La Rioja en ejercicio, y que compitió contra la exmandataria por la titularidad del PJ, Ricardo Quintela que aseguró que “el gobierno minimizo el acto” a la vez que sostuvo : “Lo que todos sabemos es que la situación del país desde el punto de vista económico es insostenible”. Además, criticó el plan económico de Javier Milei por favorecer a las “corporaciones internas y externas que benefician a ellos únicamente porque al pueblo argentino no lo benefician en nada”, y agregó: “Porque inclusive una inflación baja, si el poder adquisitivo tuyo no te alcanza para tener lo mínimo indispensable para vivir y cubrir tus servicios esenciales, evidentemente no vale de nada”.

Voces sindicales también se hicieron presentes en la marcha. Un ejemplo de ellos es Mario “Paco” Manrique, diputado nacional por Unión por la Patria vinculado al sindicato automotriz SMATA. El legislador sostuvo que “el gobierno tiene miedo a lo que no conoce”, y añadió: “Como no sabe de clamor popular, no sabe de militancia, no sabe de la identificación política, le tiene miedo a la gente. Le tuvo miedo a Cristina y ahora le tiene miedo a la gente”. A su vez, la mirada sobre el Gobierno por parte del dirigente sindical fue lapidaria: “De Milei lo único que espero es que fracase y este modelo se termine y que nosotros podamos estar a la altura de poder asumir las responsabilidades de conducción. Y si no somos nosotros, que sea otro espacio pero que tenga conciencia social”.

MDZ