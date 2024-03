La rosca en torno a la delicada situación de Urribarri

Compartir esta información

En los tribunales los vocales empiezan a agruparse, pareciera, de acuerdo a un orden de llegada al STJ. La integración del Jury y las relaciones de Frigerio con la Justicia.

¿Quién dijo que en los tribunales no se hace política? Que los integrantes del Poder Judicial encuadren sus servicios en la intangibilidad no significa nada.

Los tribunales de Paraná son un hervidero por el devenir de Sergio Urribarri, quien está a un paso de tener que cumplir la efectividad de la pena por la que fue condenado a 8 años de prisión. Espera que se le abra la queja que -como reveló Página Política a principio de año -depende del voto de la vocal del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Gisela Schumacher. Miguel Angel Giorgio lo hizo por la negativa y Germán Carlomagno por la positiva. El concordiense es el único especialista en Derecho Penal, de todas maneras en Entre Ríos rige el imperio del multifuero.

En el máximo cuerpo de justicia de la provincia se advierte una configuración de nuevas alianzas en el que parecieran quedar de un lado los más nuevos; y del otro, los más antiguos. Esa idea, quizás, se haya expresado en la parte del discurso del presidente del STJ, Leonardo Portela, en el inicio del año judicial cuando hizo referencia al “cambio generacional” que se venía dando en el Poder Judicial. Y agregó, enseguida: “Solo seremos recordados por las decisiones que tomemos”. Los destinatarios de ese mensaje son Carubia y Claudia Mizawak.

El ex gobernador tiene otro frente abierto. En la causa por enriquecimiento ilícito recibió un revés cuando el STJ le rechazó una queja en la que la defensa pretendía que no se eleve a juicio el legajo hasta tanto no se resuelvan todas las medidas. Carubia votó en favor del ex mandatario, mientras que Giorgio y Soage lo hicieron por la negativa.

Elvio Garzón fue recusado por la defensa de Urribarri, es decir por Raúl Barrandeguy y Miguel Cullen. Los abogados ven animosidad en el juez de Garantías que condenó a su defendido, revocó los sobreseimientos dictados por Mauricio Mayer y avanzó con los allanamientos el 22 de diciembre pasado.

En el escrito los defensores adelantaron una posible denuncia ante el Jurado de Enjuiciamiento.

Este organismo lo preside la senadora Patricia Díaz, esposa de Domingo Daniel Rossi, que enfrenta un nuevo juicio. El PJ impuso la mayoría en el Senado y, por rotación, la legisladora quedó al frente del instituto que debe juzgar a los magistrados. De Rogelio Frigerio se desconocen las relaciones que pueda llegar a tener en el seno del Poder Judicial. Es más, suele ser una jactancia de su entorno. El Gobernador saludó afectuosamente a Rossi durante el acto de asunción de su esposa en el Jury. Espero que el detalle no llegue a oídos del procurador general, Jorge García, a quien el intendente de Santa Elena lo tiene en la mira hace años.

Este martes comenzó el proceso de remisión a juicio en la causa por presuntas “coimas” o “dádivas” ante el juez de Garantías N°4, Julián Vergara. En este legajo el principal imputado, además de Urribarri, es el empresario paraguayo Diego Armando Cardona Herreros. Esta causa es inquietante porque la prueba recolectada cuenta con videos que registran entrevistas a testigos en el marco de la investigación y en la que se verifican imágenes que involucran a hombres importantes del gobierno anterior que quedaron afuera.

Esta bomba detonará, pero con un control de daño incluido.

Fuente : Pagina Politica