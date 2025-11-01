La renuncia de Francos: un cambio esperado y de alto impacto político, que deja a Karina Milei con más poder

El cambio en la Jefatura de Gabinete y en Interior se produjo tras semanas de rumores. Los roces internos y el ascenso de Adorni para la nueva etapa del Gobierno. Qué pasa con los Ministerios que quedan pendiente de renovación

Las intempestivas renuncias de Guillermo Francos a la Jefatura de Gabinete y de Lisandro Catalán al Ministerio del Interior dieron por terminada una larga secuencia de roces internos, desgastes y tensión que se venían arrastrando desde hace semanas en lo más alto de la Casa Rosada. Y el ascenso del vocero Manuel Adorni al frente de la administración nacional fortalece a la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, en momentos en que Javier Milei define su nuevo esquema de poder para la segunda etapa de su mandato.

Guillermo Francos y su sucesor, Manuel Adorni

Todavía queda pendiente cuál será el lugar que tendrá Santiago Caputo -que el primer mandatario quiere que asuma un cargo- y los sucesores de Patricia Bullrich en Seguridad, y Luis Petri en Defensa, que se van al Congreso, y Mariano Cúneo Libarona en Justicia. Con la salida de Gerardo Werthein y su reemplazo con Pablo Quirno consumado, emerge un nuevo Gabinete. ¿Acelerará la definición de los cambios? Son respuestas que solo puede dar el Presidente.

El ahora ex jefe de Gabinete venía desgastado y enredado en una competencia interna por conducir la negociación política. Expuso diferencias con Santiago Caputo y terminó incomodando a Karina Milei y su grupo.

Más allá de los pormenores del portazo de Francos y Catalán, el presidente Milei se vio forzado a dar un paso que venía demorando. Nombró en la Jefatura de Gabinete a Adorni, un vocero eficaz, de buena relación con todo el ecosistema libertario y que tiene la diferencia de ser el único integrante del Gabinete que pasó la prueba de las urnas: encabezó en mayo la lista porteña, y le ganó al kirchnerismo y a macrismo al mismo tiempo.