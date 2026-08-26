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a Cámara de Diputados aprobó el proyecto que reforma la carta orgánica del Banco Central (BCRA), en un triunfo político muy buscado por el oficialismo con un proyecto que el presidente Javier Milei considera fundamental para su programa y que, ahora, deberá pasar el filtro del Senado, donde las iniciativas del Gobierno suelen encontrar dificultades.

El proyecto tuvo media sanción con 144 votos a favor, 102 en contra y 9 abstenciones y fue girado al Senado. El Gobierno dio así un paso hacia la modificación de la carta orgánica que rige a la máxima entidad monetaria desde 2012, cuando fue reformada por la gestion de la expresidenta Cristina Kirchner.

Para la aprobación los 95 diputados de La Libertad Avanza (LLA) contaron con el apoyo del PRO, la UCR, el MID y los bloques que responden a los gobernadores Osvaldo Jaldo (Tucumán); Marcelo Orrego (San Juan); Rolando Figueroa (Neuquén); Martín Llaryora (Córdoba); Gustavo Sáenz (Salta) y Hugo Passalacqua (Misiones).

El eje central del proyecto es la prohibición de que el BCRA financie al Tesoro, porque para Milei allí se encuentra el origen de la emisión monetaria que generó -según su visión- la inflación crónica del país. Sin embargo, durante la votación en particular, LLA tuvo una fuerte pelea con la oposición por el artículo 13, que permite que permite al Central usar las reservas como garantía “en operaciones propias de su función”, aunque finalmente logró aprobarlo.

Durante la sesión hablaron más diputados oficialistas de lo habitual, precisamente para machacar sobre ese argumento de Milei en relación al BCRA y el financiamiento al Tesoro vía emisión.

Los libertarios obedecieron así a la arenga que les dio el mandatario en Casa Rosada la tarde anterior. El Presidente presentó la reforma del BCRA el 30 de julio por cadena nacional, con lo que ya le había dejado en claro a toda su tropa la importancia que le daba a este tema, pero lo remarcó durante la reunión previa a la sesión.

¿Por qué la recorma del BCRA es clave para Milei y cuál fue la estrategia de LLA?

La prohibición expresa para que el BCRA financie al Tesoro resume la ideología económica y política de Milei. Por eso hizo de esta reforma una bandera de su gestión, aunque en el área económica del Gobierno que comanda Luis “Toto” Caputo también consideran que la aprobación servirá para dar una señal a los mercados de que la rígida política monetaria y fiscal del líder libertario puede consolidarse y extenderse en el tiempo.

En ese marco, Santiago Pauli (LLA) abrió el debate con una definición acorde al valor que le da Milei al proyecto: “Cuando decimos que el Banco Central fue utilizado durante mucho tiempo como una herramienta de saqueo de la política nos referimos a que cada vez que le faltaba plata al Estado se metía mano al Banco Central”, apuntó.

Al respecto, afirmó que “la consecuencia de esto ha sido y es la inflación” y “el origen de la inflación ha sido la emisión descontrolada”. El diputado fueguino subrayó que con la reforma del BCRA el Gobierno quiere “erradicar permanentemente la posibilidad de que cualquier gobierno emita descontroladamente”.

Para asegurarse la aprobación del proyecto, los diputados oficialistas conducidos por el presidente de la Cámara baja, Martín Menem, debieron emplear una nueva estrategia: abrir la agenda a proyectos de baja conflictividad presentados por los bloques dialoguistas, a modo de reconocimiento por el apoyo brindado hasta ahora pero también para asegurarse de que ese respaldo se sostuviera en esta sesión.

Con ese plan, Menem aceptó incluir en el temario de la sesión (después de la reforma del BCRA, el proyecto de Inocencia Fiscal II y el Tratado de Cooperación sobre Patentes, los temas que interesaban al Gobierno) se incluyó un proyecto para bajar la alícuota del IVA a la fécula de mandioca, impulsado por los misioneros de Passalacqua.

También sumó ocho iniciativas para declarar “capitales nacionales” simbólicas a distintas provincias y ciudades, desde Tucumán como “Capital Nacional del Ecoturismo” hasta San José de los Cerrillos (Salta) como “Capital Nacional del Cerdo Negro”, e iniciativas judiciales para crear nuevas salas en las cámaras de apelaciones de Tucumán y de Mar del Plata: una es del bloque de Jaldo y otra del radicalismo.

Cruces y conflicto por la votación de un artículo

De todas formas, después de la aprobación en general del proyecto se desató una fuerte pelea en el recinto por la votación en particular, que LLA quiso realizar por capítulos, algo que se aprobó a mano alzada. Sin embargo, el peronismo lo objetó porque quería votar por separado el artículo 13.

La situación generó un cruce altisonante entre Menem y el jefe del bloque Unión por la Patria, Germán Martínez. “Conmigo no, Martínez”, le advirtió el riojano en plena discusión, a lo que el peronista santafesino le devolvió: “¡Bajá el dedito, que no te da!”.