La Policía Rodoviaria Federal (PRF) de Brasil lanzó una fuerte advertencia a los turistas argentinos que viajan hacia las playas

ante el preocupante registro de 20 accidentes graves en las primeras semanas de la temporada. En el marco del programa “Bienvenidos”, las autoridades brasileñas endurecieron los controles en rutas clave como la BR-101 y la BR-290, señalando que los conductores argentinos suelen reincidir en faltas peligrosas como el sobrepaso en línea amarilla y el exceso de velocidad. Además, advirtieron que las multas impagas pueden derivar en la incautación del vehículo durante los operativos de rutina en la carretera.

El operativo verano 2025-2026 pone el foco en la prevención de la fatiga al volante, factor que causó el 23% de los siniestros con extranjeros el año pasado, especialmente en la zona de Rosario do Sul. La PRF recordó que es obligatorio circular con luces bajas encendidas durante el día, contar con el seguro de Tarjeta Verde y tener las chapas patentes perfectamente legibles. Asimismo, subrayaron que rige la tolerancia cero al alcohol y que los tramos en obra, sumado al riesgo de cruce de animales silvestres en la reserva de Taim (BR-471), exigen una conducción extremadamente cautelosa para evitar desenlaces fatales.

A pesar del despliegue de seguridad, las estadísticas oficiales de Migraciones de Brasil revelan una caída del 31% en el flujo de argentinos por el puente Paso de los Libres-Uruguaiana durante la primera semana de enero en comparación con el año anterior. Se estima que unos 1.500.000 compatriotas visitarán el sur brasileño este verano, una cifra menor a la de 2025 debido al contexto económico. No obstante, la policía vial brasileña mantendrá los puestos de control reforzados y la entrega de folletería bilingüe para garantizar que, quienes decidan viajar, lo hagan cumpliendo estrictamente con la normativa local para evitar demoras o tragedias.