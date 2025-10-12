La Policía realiza rastrillajes para dar con el paradero del chofer desaparecido: ¿Qué camino recorrió?

Según informaron desde la Jefatura Departamental San Salvador, comenzaron las tareas de rastrillaje para dar con el paradero de Martín Sebastián Palacios, de 49 años, chofer de UBER que desapareció la semana pasada y habría transportado al hombre detenido por doble femicidio en Córdoba.

Según indicaron, el auto “de marca Toyota, modelo Corolla, color blanco con techo negro, dominio AH083RB fue captado por registros de videos cámaras en tránsito por la Ruta Provincial N° 22, autovía Nacional14, luego caminos vecinales de Estancia Grande, Puerto Yeruá, también ingresando a General Campos. Luego en Ruta Nacional N° 18 efectuando el paso por San Salvador, hacia la ciudad de Villaguay y luego trascendieran los hechos de público conocimiento en la Provincia de Córdoba”.

Además, detallaron qué trabajos llevan adelante para dar con el hombre desaparecido. “En colaboración funcional, la Jefatura Departamental San Salvador junto a efectivos de distintas dependencias y recursos logísticos y humanos que dispone la policía de la Provincia de Entre ríos realizan rastrillajes en la trayectoria del recorrido que hizo el auto, que fueran captados por distintas cámaras de videos en los lugares mencionados”.

Según indicaron, también realizan “tareas de recorridas pedestres, utilización de móviles policiales, apoyo de drone para tomas de fotografías y videos aéreas en arroyos y montes, con canes rastreadores en puntos estratégicos”.Fuente: Jefatura Departamental San Salvador