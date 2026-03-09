DOLAR BLUE ▲ $ … DOLAR OFICIAL ▼ $ … DOLAR MEP ▼ $ … DOLAR CCL ▼ $ … DOLAR TARJETA ▼ $ … INFLACIÓN ▲ 4.2 %

Estancia Grande se prepara para vivir una de las noches más picantes del año

Llega 🔥 LA PIMIENTA 🔥, una propuesta nocturna pensada para recorrer distintos momentos de la música que nos hace bailar, cantar y recordar.

La fiesta comenzará con cumbia del recuerdo, un momento ideal para revivir esos clásicos que nunca pasan de moda y que siguen marcando generaciones.

Luego la energía subirá con reggaetón old school, transportando al público a los temas que hicieron historia en la pista y que siguen siendo himnos de la noche.

Cuando la fiesta alcance su punto máximo, será el turno del cachengue, con todos los hits que hoy hacen explotar los boliches y las fiestas más convocantes.

Y cuando empiece a asomar el amanecer… la pista seguirá encendida con techengue & tech, para cerrar la noche con pura energía electrónica y ritmo imparable.

Distintos ritmos, una sola noche…

Así se vive la noche PICANTE.

ESTE SABADO 14 DE MARZO

🎫 Entradas anticipadas: $8.000

📍 Lugar: Cancha Club Sarandí – Estancia Grande

Una propuesta que promete música, baile y una fiesta inolvidable para todos los amantes de la noche.