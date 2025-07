La Libertad Avanza Concordia presentó miles de firmas para eliminar tributos municipales de la boleta de luz

Concordia, 10 de julio de 2025 – En una ciudad marcada por los más altos índices de pobreza del país, el espacio político La Libertad Avanza Concordia dio un paso concreto en su cruzada contra lo que considera una “carga fiscal injusta”: este jueves por la mañana, presentó ante la Municipalidad un petitorio respaldado por miles de firmas de vecinos que exigen la eliminación de los tributos municipales incluidos en la factura de energía eléctrica.

La acción se inscribe en un contexto político nacional donde el presidente Javier Milei, referente de La Libertad Avanza, impulsa a diario desde el gobierno central la eliminación de impuestos y tasas que considera obsoletos, argumentando que frenan la producción y empobrecen a los argentinos. En esa línea, el referente local del espacio, Ignacio Cabrera, expresó:

“Recibimos un gran apoyo de los vecinos. Esta no es una causa partidaria, sino un reclamo justo por algo que afecta el bolsillo de toda la comunidad. En una ciudad como Concordia, con tanta necesidad, no se puede seguir cargando a la gente con impuestos que no tienen razón de ser”.