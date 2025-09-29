La juventud es la fuerza de la ALLA en Entre Ríos

Hoy, en el Club Social La Paz, de La ciudad homónima, se llevo a cabo el Encuentro de la Alianza La Libertad Avanza con la Juventud.

Se hicieron presentes los candidatos a senadores nacionales, Joaquín Benegas Lynch y Romina Almeida, a diputados nacionales Alicia Fregonese y Wenceslao Gadea. Además, los referentes juveniles de La Libertad Avanza, Eugenia Rolón e Iñaqui Gutiérrez; la diputada porteña, Rebeca Fleitas; el ministro de Desarrollo Económico de la provincia, Guillermo Bernardo; el secretario de Modernización del Gobierno de Entre Ríos, Emanuel Gainza y presidente departamental de La Paz (LLA), Valeria Scheurer.

Ante el público que se hizo presente tomó la palabra Roque Fleitas, diputado provincial y presidente de LLA Entre Ríos, que se encargó de presentar a los oradores.

Se destaca la presencia del actual intendente de La Paz, Walter Martín, que se refirió a la juventud como “motor del cambio” y dijo que “no hay que volver atrás”.

Eugenia Rolón, a su tiempo, afirmó que la garantía del cambio es la Libertad Avanza pues la otra parte, el kirchnerismo, es inmensamente corrupto.

Eugenia Rolon

Luego tomó la palabra Wenceslao Gadea, poniendo énfasis en que “esta no es una votación más, sino que marcará la diferencia entre seguir con el cambio para no volver al pasado, donde nos dejaron un país desbastado”

Wenceslao Gadea

La siguiente oradora fue Alicia Fregonese, afirmando que “Macri no pudo hacer todos los cambios que necesitó el país, por eso debemos votar bien para que no vuelva el populismo, pues tenemos la oportunidad de cambiar al país, y de cambiar Entre Ríos. Estamos haciendo una transformación profunda y es necesario seguir por este camino”.

Alicia Fregonese

Luego, Romina Almeida, indicando que ella proviene del sector privado, que las ideas de Milei la llevaron a involucrarse, y que en poco tiempo llegó a ser candidata a senadora.

Llegó el turno de Iñaqui Gutierrez, destacando esta alianza que busca el cambio: “A pesar de las diferencias se busca un país y una provincia mejores, Tanto el gobernador Frigerio como el presidente Milei tienen la convicción necesaria”.

Iñaqui Gutiérrez.

Finalmente Joaquín Benegas Lynch se refirió a que el 26 de octubre es una elección histórica: “pues por primera vez nos damos cuenta el peso de tener diputados y senadores propios, pues el actual Congreso se encarga de trabar el cambio, y es un verdadero piquete. El Estado no es la solución, a veces el Estado es el problema”.

Encuentro de candidatos en Paraná

Por otro lado, en el día de ayer, en Paraná, en la peatonal San Martín y Urquiza, hubo un encuentro de candidatos, donde se hicieron presentes Joaquín Benegas Lynch, Romina Almeida, Wenceslao Gadea, Eugenia Rolón e Iñaqui Gutiérrez.

Allí Benegas Lynch destacó “debemos elegir senadores y diputados propios, para terminar con el piquete del Congreso, de 20 votaciones nos votaron 19 en contra, así no hay cambio posible”.

Luego Gutiérrez detalló todos los logros económicos y de seguridad del gobierno, y afirmó “la diferencia en ganar o perder el 26 de octubre es si habrá un gobierno que gobierne o uno que aguante”.

Al finalizar su intervención, el diputado provincial Roque Fleitas agradeció la presencia de ministros, legisladores y dirigentes departamentales, destacando la importancia de acompañar al gobernador y al presidente de la Nación en su visita a la provincia el próximo viernes 3 de octubre. En ese marco, convocó a todos a recorrer juntos las calles de Paraná, subrayando que la alianza política que se está consolidando “no es verso, es una realidad”. Asimismo, adelantó que el 8 de octubre Concordia recibirá al ministro Federico Sturzenegger, remarcando que Entre Ríos es “tierra de trabajo y de producción”, y llamando a redoblar esfuerzos durante las próximas tres semanas para llevar este mensaje a cada rincón de la provincia.

Fleitas sostuvo que el rumbo tomado es el correcto y que debe demostrarse en las urnas el 26 de octubre, “porque elegimos Argentina, porque elegimos Entre Ríos, porque elegimos transparencia”. En ese sentido, agradeció a los candidatos, a los legisladores y concejales que ya trabajan de manera intensa, convencidos de que la gestión del presidente Javier Milei y del gobernador provincial permitirá que la nación y la provincia recuperen la grandeza de otros tiempos. Finalmente, expresó su gratitud a los partidos que integran el frente político, asegurando que el camino emprendido es compartido, y cerró con un enérgico: “¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva Entre Ríos!”.