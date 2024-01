Compartir esta información

Ana Montanaro, ex asesora en comunicación digital de CFK durante su presidencia, sacudió las redes sociales con un tweet polémico. “A mí no me la cuenten, yo estuve ahí”, agrego.

Como si el kirchnerismo tuviera pocos problemas internos tras el triunfo de Javier Milei y la coalición electoral que La Libertad Avanza estableció con el ala dura de Juntos por el Cambio, se levantó en estos días una nueva ventolera a raíz de un tuit de alguien que trabajó en las redes sociales de Cristina Fernández de Kirchner cuando ésta era presidenta.

Se trata de Ana Montanaro, quien aclaró que “no era la CM de la Casa Rosada” (tal como indicaron otros usuarios de Twitter), sino que “puse a todo el gobierno de Cristina en redes sociales y les enseñé cómo comunicar. A ella personalmente, a través de sus redes. Yo les armé el Patria. Lo que hicieron con eso es otra historia”.

Pero la publicación de Montanaro que agitó el avispero en la red social ahora conocida como X es aquella en la que la profesional de la comunicación aseguraba que “la derrota con Macri fue el gran plan de Máximo Kirchner, el ‘PERDEMOS PARA VOLVER’ (sic). A mí no le a cuenten, eh. Yo estuve ahí”.

Ana Montanaro se refiere a los comicios del 2015 que consagraron presidente al entonces jefe de Gobierno porteño tras una definición cerrada en el balotaje con Daniel Scioli, resultado imprevisto meses antes de la tercera y definitiva contienda electoral. En ese entonces circuló como rumor en varios ámbitos políticos que la estrategia del núcleo más cercano a Cristina (especialmente La Cámpora) era perder frente al fundador del Pro para tomar impulso como oposición y volver al poder, escenario que -curiosamente- parecía más lejano si triunfaba quien fuera gobernador bonaerense durante las dos presidencias de CFK.

En medio del caliente intercambio que generó ese posteo, el periodista Manu Jove aportó más combustible al fuego tuiteando que “muchos recuerdan a Anita Montanaro por haberse quedado con la cuenta oficial Casa Rosada cuando el FPV perdió con Macri. Hasta el año pasado manejó el canal de Telegram de CFK. Desde 2024 hay uno nuevo. Parece que el viejo también se lo quedó ella, hoy distanciada. Una costumbre”.

Montanaro no se quedó atrás y redobló la apuesta respondiendo por la misma vía esta y otras acusaciones similares. “Qué raro La Cámpora operando periodistas. Yo no trabajo para Cristina desde 2017, no tengo su Telegram, su cuenta de Casa Rosada ni absolutamente nada de La Cámpora, que no fue capaz ni siquiera de arreglarle el website a su líder. Trabajen, corruptos”.

“De repente me están siguiendo decenas de troll ‘nac&pop’. Si el objetivo es que me calle, les recuerdo que no me intimidaron cuando me pusieron a trabajar con seis compañeros en un ropero para hacer lugar a La Cámpora ni cuando me hicieron 500 notas de ‘chorra’”, agregó Ana Montanaro.

En el fragor de la discusión virtual también escaló un posteo de la politóloga y comunicadora Leila Bechara, quien además actuó en la película “1985” representando a parte del equipo que seleccionó el fiscal Julio Strassera. “Cuando veo estas lecturas y supuestas datas, pienso que si es verdad que la derrota contra Macri fue planeada y nuestros dirigentes son unos hijos de puta, tanto como si en realidad haya sido una victoria de nuestro enemigo, el resultado es el mismo. Estamos acá. Los costos sociales que tiene esta derrota que no solo es electoral sino a las pruebas me remito, es antes política, los va a volver a pagar el pueblo argentino. La gran pregunta que los críticos, los tira posteros y los dirigentes de poca monta no se animan a preguntar es: ¿Cómo vamos a cobrarle el costo político a la dirigencia que nos trajo hasta acá? Porque nadie parece querer encarar el proceso de renovación dirigencial que no se hace poniendo a otro en el lugar, eso no sería un conductor a las obvias está. ¿Entonces o serán parte o seguirán siendo comentaristas de blog?”.

Por el momento ni Máximo Kirchner ni La Cámpora como tal salieron a responder estas acusaciones que siguen flotando en redes sociales agitadas por estas y otras discusiones políticas.