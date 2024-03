Rossi: “Quieren sacarme de la política y está detrás un sector de la cúpula del peronismo”

Compartir esta información

Durante un cuarto intermedio del juicio oral y público en su contra que se lleva adelante en La Paz, el intendente de Santa Elena, Domingo Daniel Rossi, brindó declaraciones a la prensa y expresó: “Acá hay un objetivo que es sacarme de la política”. Apuntó a una “mesa judicial” y a “la cúpula de un sector del peronismo”.

“Está detrás la mesa judicial, con un sector de la justicia, un sector de la prensa que ya sabemos quién es y un sector de la cúpula del peronismo”, manifestó luego.

“Yo no pertenezco al espacio de Bordet, Romero, Cáceres ni a la ex cúpula o a la cúpula de lo que queda del peronismo. Los he enfrentado”, apuntó más adelante.

“A mí no me van a comprar. No pertenezco a una banda mafiosa, no tengo contratos truchos, no tengo nada. Espero que esta mesa judicial se termine en el gobierno de Rogelio Frigerio”, reclamó.

Por último, Rossi pidió “seriedad e imparcialidad” y sostuvo que “el juicio no tiene sentido y tiene que terminar en sobreseimiento”.

