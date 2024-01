Sorpresa y disgusto en un sector del PJ de Gualeguaychú

Compartir esta información

No todos creen que haya que posponer la interna. Un dato jurídico es elocuente. Hay otro dato político. La foto de los Piaggio que desconcertó.

El documento que se divulgó luego del encuentro en el salón del Club Frigorífico de Gualeguaychú, donde se reunió el PJ local, trajo cola. Por lo menos sorpresa y disgusto en algunos sectores al ver que lo que se solicitaba era una prórroga para la interna en la que se renovarán autoridades y cuyo cronograma fija fecha el 10 de marzo. Además volvieron las críticas a Gustavo Bordet, similares a las del kirchnerismo de Paraná que se reunió la semana pasada en la casona de 9 de Julio.

Intendentes y presidentes de comuna que se alzaron con el triunfo el 22 de octubre pasado pretenden ser parte de un nuevo esquema. Mauro Díaz Chávez de Aldea San Antonio (departamento Gualeguaychú), por ejemplo, integra un grupo de jefes comunales que retuvieron el gobierno y quieren protagonizar lo que viene en el plano de la vida partidaria.

El acto eleccionario para renovar las autoridades, además, responde a una demanda urgente de regularizar el partido. El PJ, quizás muchos afiliados no lo sepan, estuvo a un centímetro de perder la personería jurídica. Gravedad institucional aparte, un importante dirigente bromeó: “Habría que dejar que se lo intervenga, nos hace un favor, nos ahorramos la interna y unos mangos”.

En el círculo justicialista de Gualeguaychú sorprendió la foto posterior al cónclave peronista donde se mostraron juntos Martín Roberto Piaggio (ex candidato a intendente) y Martín Esteban Piaggio (ex intendente y ex candidato a senador) en Pichilemu, Chile, donde participaron del Encuentro Nacional de Atención Primaria de la Salud 2024.

Ambos habían protagonizado un distanciamiento en el proceso electoral pasado. El documento que generó enojo tiene la firma de Martín Roberto, pero no la de Martín Esteban, lo que significa que no estén de acuerdo ambos con su contenido. Detalles.

El diputado Juan José Bahillo y el ex director de Aduana Guillermo Michel están en Entre Ríos, pero no se acercaron al Club Frigorífico.

Sin poco margen para posponer las internas, en la mayoría de los distritos coinciden que no es momento de disputas de estas características, que pueden terminar en papelón. Gualeguaychú es una isla. Se verá.