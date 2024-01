Ley Ómnibus: la posición de los diputados de Entre Ríos

Compartir esta información

En Juntos por el Cambio hubo diferencias sobre el dictamen de mayoría, aunque en el recinto se acompañará con algunas disidencias.

El Gobierno logró dictamen mayoritario para la Ley Ómnibus, como se denomina al proyecto “Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos”.

En lo que respecta a la representación entrerriana había solo una certeza: el peronismo lo rechazaría en su totalidad en las comisiones y lo hará en el recinto.

Gustavo Bordet y Blanca Osuna firmaron el dictamen de minoría de Unión por la Patria en la Comisión de Presupuesto. Tomás Ledesma hizo lo propio en la de Legislación General. Carolina Gaillard, en tanto, no integró ninguna de las camisiones que trataron la Ley Ómnibus, pero estuvo en el plenario y en el recinto lo hará por la negativa como todo el bloque.

El radicalismo entrerriano presentó divisiones. Mientras que Pedro Galimberti se abstuvo, Atilio Benedetti firmó en disidencia el dictamen de mayoría.

El diputado de la Libertad Avanza, Beltrán Benedit, apoyó el dictamen de mayoría como integrante de la Comisión de Legislación General.

En el recinto , Galimberti apoyará algunos artículos y otros no. Una posición similar tendrá la radical Marcela Antola, que no integró comisiones. Francisco Morchio no participó del plenario que finalizó esta madrugada porque no integra ninguna de las comisiones, pero desde el interbloque Hacemos Coalición Federal que preside Miguel Pichetto, apoyará el dictamen de mayoría con algunos reparos, como retenciones. En resumen: Juntos por el Cambio apoyará el proyecto “Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos”, con las reformas que se le hicieron.