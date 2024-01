“Los peronistas pueden tratar de derrocar a Milei como hicieron con De la Rúa”

Compartir esta información

El mítico consultor que trabajó con Trump y Clinton habla del regreso del líder republicano al poder, dice que Biden renunciará a la reelección y explica por qué los latinos se inclinan hacia la derecha. Milei ¿comparable con Trump o con De la Rúa? Un diálogo imperdible.

Dick Morris conoce a Donald Trump desde mucho antes de convertirse en su asesor político. El papá del mítico consultor estadounidense era abogado de la familia Trump. Así, Morris trató de cerca al actual candidato y expresidente, cuando todavía nadie sospechaba que saltaría del Real Estate de Manhattan a la Casa Blanca en DC. Ni siquiera Morris lo intuía. Ahora, el estratega no tiene dudas. Asegura que Trump será presidente una vez más ante un Joe Biden debilitado. Pero este experimentado analista tampoco descarta un plan B sorpresivo por parte de los demócratas. ¿Cuál? La postulación de Michelle Obama.

A sus 75 años, Morris es considerado uno de los consultores más importantes de los Estados Unidos. Fue consejero de Trump y estratega clave en la reelección de Bill Clinton en 1996. También trabajó en América Latina. En México asesoró a Vicente Fox; en Uruguay a Jorge Batlle; y en Argentina a Fernando de la Rúa, a Mauricio Macri y a José Luis Espert. En el diálogo , Morris explica por qué los votantes latinos prefieren a Trump y rechaza los paralelos entre el candidato republicano y el presidente argentino Javier Milei.

¿Qué va a pasar en el caucus republicano de Iowa?

Trump va a ganar holgadamente en Iowa y en New Hampshire, las dos primeras primarias o caucus. Después de eso, creo que le irá muy bien. Ganará las otras primarias en Michigan y Carolina del Sur y, luego, en el Súper Martes, cuando se seleccione el 45% de los delegados. Será el comienzo de una marcha triunfal de Trump hacia la nominación definitiva.

¿Joe Biden no tiene posibilidades de ser reelecto?

En las elecciones generales, después de las primarias, Trump está por delante de Biden. Por supuesto que Biden todavía podría remontar, pero es sorprendente que Trump, a pesar de haber sido imputado cuatro veces, tenga una ventaja significativa sobre Biden y parezca estar dejándolo rezagado.

¿Cómo explica que a Trump no lo afecten las causas judiciales en su contra?

Trump generó un sentimiento muy intenso en un gran número de estadounidenses excluidos del proceso político. En Estados Unidos tenemos un dicho que dice que la mayoría de los estadounidenses vuelan de Nueva York a California sin hacer escalas intermedias. Y por mucho tiempo consideramos a los estados en que no nos deteníamos como “el país sobrevolable”. Eso es lo que mucha de la gente que vive en esa vasta zona de Estados Unidos siente que el establishment piensa de ellos. Trump prestó mucha atención a los estadounidenses que tienden a ser pasados por alto por el establishment. Y eso le ha generado un tremendo apoyo.

¿Ni siquiera las prohibiciones judiciales, como la determinada por la Corte Suprema de Colorado, detendrán a Trump?

No va a suceder. La Corte Suprema Nacional lo impedirá. Pero cada vez la izquierda intenta discriminar a Trump, prohibirle o impedirle hablar, eso lo termina ayudando. Porque la gente reacciona a eso y apoya a Trump, en tanto siente que el gobierno lo está atacando injustamente. Y ven esto realmente como una amenaza a la democracia.

¿Biden será el candidato demócrata o puede existir un plan B?

Es muy posible que los demócratas avancen con Biden en las primarias. Y justo antes de la Convención, Biden se retire y pongan a alguien más en la carrera.

¿Quién podría ser?

Creo que podría ser Michelle Obama, la esposa del presidente Obama

¿El gobernador de California Gavin Newsom no?

No creo que pueda ser Gavin Newsom porque para llegar a Gavin Newsom habría que pasar por alto el poder de Nevada. Su presidente es negro. Y creo que los negros no lo permitirían, salvo por otro negro.

¿Y Michelle Obama tiene mejores chances electorales que Biden?

Creo que cualquiera tiene mejores chances que Biden.

Con dos candidatos que tienen 77 y 81 años, ¿percibe una crisis de liderazgo por falta de renovación, tanto entre los demócratas como los republicanos?

No, no creo que eso esté pasando. A muchos votantes les gustaría un candidato más joven o algún otro candidato. Pero creo que Trump tiene un apoyo tremendo en Estados Unidos. Hay un verdadero entusiasmo por él. La gente se centra demasiado en su edad. Aunque es sólo un poco más joven que Biden, Trump es un luchador, está muy sano, en control total de su cerebro y no tiene la demencia que parece tener Biden.

¿Cómo imagina una segunda presidencia de Trump? ¿No sería demasiado estresante para la sociedad estadounidense?

Sí, todo lo que se refiere a Trump es estresante. Es muy posible que sea así. Pero creo que es un buen estrés. Él está decidido a continuar donde quedó en su primer mandato y brindarnos una buena economía y muchos empleos sin inflación. En política exterior, parándose y siendo agresivo en la defensa de los aliados de Estados Unidos, como Israel.

¿Cuál será el eje central de la campaña: la inflación o la democracia en riesgo?

El enfoque de Trump estará en la frontera sur y en controlar el flujo de personas que vienen hacia los Estados Unidos, particularmente algunos de los narcotraficantes, capos y traficantes de personas que están llegando. Biden espera proponerse como candidato pro-democracia, pero mientras lo hace, su gente intenta sacar a Trump de la boleta e impedir que la gente vote por él. Y los jueces de los casos de Trump amenazan con imponer lo que llaman una orden de silencio, lo que significa que no pueden comentar sobre los casos. Eso no es muy democrático.

¿No tiene dudas respecto a que Biden está detrás de las causas judiciales contra Trump?

De eso no hay duda. Biden ha hecho que el Departamento de Justicia sea su instrumento de venganza política contra Trump y una forma de procesarlo. Luego hay grandes pruebas inventadas que fueron refutadas. Amarraron al país durante dos años con una investigación de la fiscalía especial que no encontró nada. La gente se molestó mucho cuando intentó destituir a Trump dos veces, una de ellas por llegar a un acuerdo con Ucrania. Y resultó que fue Biden quien hizo el trato con Ucrania, no Trump. Así que esa historia ha dejado claro que es Biden el enemigo de la democracia, no Donald Trump. Ha sido presidente durante cuatro años. La idea de que cuando él entre, habrá un gran ataque a la democracia es ridícula porque ha estado allí durante cuatro años y no lo hizo.

Pero Trump podría volver al poder con espíritu de venganza. ¿Existe alguna garantía de que no lo haga?

No creo que la revancha vaya a ser algo que impulse y que la gente vaya a apoyar. Lo que hará es despedir a la mayoría de la gente del Departamento de Justicia, de la Fiscalía Especial y de las diversas agencias que han estado tratando de mantenerlo fuera de las urnas. Y no creo que la gente vea eso como una venganza.

¿Hace cuánto tiempo conoce a Trump?

Lo conozco muy bien desde hace algunos años. Pero antes lo vi a través de mi padre, que era su abogado. Así que lo conocí muy bien mientras crecía.

¿Pensó en algún momento que le interesaría la política?

No, no, no lo pensé. Pero fue bastante evidente que cuando entró en política, lo hizo con una fuerza tremenda.

Recién dijo que la crisis migratoria será un eje de Trump. ¿Qué importancia le da en esta elección al voto latino?

Algo muy interesante está sucediendo con el voto latino en Estados Unidos. Ha oscilado dramáticamente a favor de Trump. En 2016, Trump sólo ganó el 28% del voto latino. Y en 2020 ganó con el 31%. Ahora, se lo muestra ganando el 48% del voto latino. Las encuestas lo muestran aventajando a Biden por 48 a 41 entre los hispanos de EE.UU. Entonces ha habido un cambio total en sus actitudes.

¿A qué cree que se debe ese giro favorable a Trump?

La clave es que los demócratas se han centrado en detener, en abrir la frontera y permitir que la gente entre. Afirman que Trump es racista por querer cerrarla. Trump dice: ´No soy racista. Los inmigrantes quieren que no entren´. Trump quiere un muro fronterizo con México que ha sido muy controvertido. Pero el muro fronterizo se parece un poco a la gran muralla de China. No está diseñado para mantener alejada a la gente. Está diseñado para proteger a las personas que están dentro. Sólo quiero detener a los traficantes de drogas, a los delincuentes y a las personas que cruzan la frontera que significan algo malo para nuestro país. Quiere mantener alejado a los bárbaros. Lo digo porque la gente, muchos de ellos latinos que ya son ciudadanos, no quieren que esa gente entre. Quieren que salgan.

¿Biden se equivoca al considerar que los latinos que viven y votan en EE.UU. quieren una política de fronteras más abiertas?

Los demócratas suponen que los latinos querían que vinieran tantos latinos como fuera posible. Y Trump dijo que no, no es así. No quieren narcotraficantes. Huyeron de países retenidos por narcotraficantes y delincuentes. Vinieron a los Estados Unidos con la esperanza de que no fuera así. Y no quieren que la contaminación que ocurrió en sus países los siga hasta Estados Unidos.

Ronald Reagan dijo en los ochenta que los latinos son republicanos que aún no se dieron cuenta. ¿Coincide?

Sí, creo que hasta cierto punto eso es cierto. Pero el factor principal que está llevando a los latinos a considerarse republicanos es que los demócratas quieren permitir que todo tipo de latino entre a Estados Unidos. Y esas son exactamente las personas que expulsaron del país a los latinos que viven aquí. Quiero decir, ¿por qué un latino, por qué un hispano de México o Guatemala o del Salvador u Honduras debería querer abrir la frontera a la gente que hizo de sus países un infierno? El resultado fue que huyeron a Estados Unidos. Si Estados Unidos se convierte en un infierno, ya no tendrán a dónde huir.

¿Piensa que la democracia está en crisis en Estados Unidos y el resto del mundo?

Acá citaría a Winston Churchill, quien dijo que la democracia es la peor forma de gobierno que existe, excepto por todas las demás.

¿Por qué entonces se está discutiendo tanto sobre la democracia y abundan los candidatos que denuncian que está en peligro, Biden y Trump incluidos?

La gente en todo el mundo está usando su poder bajo la democracia para afirmarse y quitarle el poder a las élites globales, a los globalistas, como se llaman a sí mismos, que siempre dominaron la sociedad. Tenemos en el mundo una economía global, pero no tenemos una democracia global. La democracia se limita a ciertos países que son una minoría de la población mundial. Y en esos países, la capacidad de la gente para influir en su gobierno es muy limitada. La gente dice que quiere un mayor papel en su gobierno, que quiere que sea más democrático. Y ese fue el factor importante en la elección de Trump. Pero también es el factor que provocó la retirada de Gran Bretaña de la Unión Europea. También es el factor que llevó a los Países Bajos, Bélgica y Suecia a cambiar y a pasarse a gobiernos conservadores. Italia también. En todo el mundo existe el deseo de la persona promedio de ejercer poder sobre las élites.

¿Existe riesgo de un fraude electoral en Estados Unidos?

Sí, siempre lo hay. Y creo que puede suceder esta vez. Pero igual Trump ganará al final del día. Porque esta vez Trump va a ganar por un margen considerable y, por ende, la democracia no correrá el riesgo de una elección birlada.

Respecto a un país que usted conoce bien como la Argentina, ¿cómo evalúa hasta ahora la presidencia del libertario Javier Milei?

Es una historia que todavía está en progreso, así que es prematuro sacar conclusiones. Pero creo que Milei está haciendo un muy buen trabajo, aplicando reformas fundamentales para la Argentina. Particularmente en reducciones en el Estado, al recortar a los ñoquis, refiriéndose a toda la gente que cobra y no hace nada. Fue muy efectivo y muy bueno al decir que Argentina necesita “ponerse en valor” y necesita reformar su economía. Creo que le está yendo muy bien con eso.

Pero a la vez ya está enfrentando algunos problemas…

El problema es que no tiene suficientes votos en el Congreso para sostener esas políticas. También creo que es probable que los peronistas le hagan lo que le hicieron al expresidente Fernando de la Rúa, es decir, que empiecen a oponerse y le arruinen las reformas importantes. Las calles tomadas, gente con sus cacerolas para hacer ruido y copar la ciudad y el campo. Así fue como De la Rúa fue obligado a dejar el cargo. Le puede pasar lo mismo a Milei. No va a haber un golpe militar. Pero puede darse un levantamiento fomentado por los peronistas para desviar a la Argentina del gobierno por el que votó.

¿Podría salirle bien a Milei un plan de reformas tan radical?

Podría salir bien, pero va a ser muy difícil lograrlo. En este momento, Milei se encuentra en la cima de su popularidad. Pero cuando sus recortes comiencen a perjudicar a la gente y lleve un poco de tiempo enderezar la economía, lo que sucederá, la gente puede perder la paciencia. Y los peronistas pueden aprovechar eso para intentar derrocar al gobierno. Recuerda que los peronistas tomaron el poder básicamente después de Menem, cuando De la Rúa fue elegido y los peronistas estaban fuera del poder. Luego volvieron y tuvimos a los dos Kirchner. Básicamente teníamos peronistas dictadores. Es posible que eso vuelva a suceder ahora.

¿Considera que los Kirchner fueron dictadores?

Sí. Creo que no pudieron del todo. Querían hacerlo mucho peor de lo que lo hicieron. Querían detener la democracia mucho más de lo que pudieron hacer. Pero sí, creo que la hubieran corrompido. Hubieran violado el espíritu de la democracia. Intentaron impedir que los periódicos imprimieran lo que quisieran. Intentaron impedir que las fuerzas de la democracia estuvieran representadas. Y creo que Kirchner fue en gran medida un dictador.

¿Hay algún liderazgo histórico o actual con el que podamos comparar a Milei o se trata de un liderazgo completamente nuevo?

Milei es un fenómeno completamente nuevo. Así como lo del perro que lo aconseja… Conan.

¿La comparación entre Trump y Milei no le parece adecuada?

No, en absoluto. Porque Trump ha sido un gran presidente y ha demostrado que puede liderar y cambiar el país. Milei tiene mucho trabajo por hacer antes de que cualquier comparación entre él y Trump sea válida. Milei intenta seguir los pasos de Trump pero le queda un largo camino por recorrer.

¿En qué aspecto sí se parecen?

Trump realmente creó su propio partido y así ganó la nominación. Él rechazó al Partido Republicano y al Partido Demócrata. Entonces, en ese sentido, tendería a parecerse mucho a Milei.

¿Cuáles son los vínculos reales entre el equipo de Milei y el de Trump?

Creo que a Milei no le gusta demasiado dar entrevistas. Es un poco ermitaño y realmente no se aproxima. Si ellos se casaran, sería un matrimonio concertado. Y nosotros estamos rellenándolos. Pero Milei no pretende acercarse a Trump de modo real o concreto alguno. Creo que Trump admira a Milei, pero no ve aún cómo acercarse, según parece.

Hoy en día las alternativas de derecha extrema parecen muy interconectadas a nivel global, como en la era previa a las redes sociales lo hacía la izquierda. ¿Qué piensa de esa novedad?

Pienso que la gente está adelantada a los medios de comunicación. En las redes sociales están creando sus propias alternativas. Y Milei capitalizó eso, lo explotó y lo usó para ser electo. Es un avance muy positivo. Me gusta Milei y me gusta lo que está haciendo. Pero simplemente pienso que todavía es muy temprano y lo que va a emprender es muy riesgoso. Hay que darle tiempo. Yo trabajé para el presidente De La Rúa y me preocupa que le pase lo mismo a Milei.

