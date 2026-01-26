WhatsApp Facebook Twitter Messenger Copy Copied 0 Shares

Las intensas nevadas y el frío extremo paralizaron el noreste del país, afectando el transporte, la energía y la vida diaria de millones de personas, mientras los daños y las muertes se extienden por varios estados.

Al menos 25 muertes han sido reportadas y más de 750.000 hogares permanecían sin electricidad el lunes en el noreste de Estados Unidos debido al paso final de una tormenta invernal que ha causado estragos en una franja de 2.100 kilómetros desde Arkansas hasta Nueva Inglaterra. Las intensas nevadas, que superaron los 30 centímetros en varios estados, paralizaron el tráfico, obligaron a cancelar vuelos y provocaron la suspensión de clases en numerosos distritos.

El Servicio Meteorológico Nacional informó que zonas al norte de Pittsburgh recibieron hasta 50 centímetros de nieve y registran sensaciones térmicas de hasta -31 ℃ desde la noche del lunes. Entre las víctimas mortales figuran dos personas atropelladas por barredoras de nieve en Massachusetts y Ohio, adolescentes fallecidos en accidentes de trineo en Arkansas y Texas, y una mujer hallada bajo la nieve en Kansas tras ser vista por última vez saliendo de un bar. En Nueva York, las autoridades señalaron que al menos ocho personas fueron encontradas sin vida al aire libre durante el fin de semana.

La región sur del país concentró la mayoría de los cortes de energía, especialmente en el norte de Mississippi y partes de Tennessee, donde la acumulación de hielo por la lluvia helada provocó la caída de ramas y tendido eléctrico.

En Mississippi, las autoridades distribuyeron catres, mantas, agua embotellada y generadores para abastecer a las estaciones de calentamiento en las áreas más afectadas, tras la peor tormenta de hielo desde 1994. En la Universidad de Mississippi, la falta de suministro eléctrico obligó a cancelar las clases para toda la semana, mientras el campus de Oxford continuaba cubierto de hielo y con numerosos daños materiales.

El impacto en la infraestructura fue notorio. El transporte aéreo también resultó severamente afectado, con más de 8.000 vuelos demorados o cancelados el lunes según el portal de rastreo de vuelos flightaware.com. El domingo anterior, el 45% de los vuelos en el país fueron cancelados, la cifra más alta desde la pandemia de COVID-19, según la empresa de análisis de aviación Cirium.

Un hombre monta en bicicleta por una calle nevada junto a un camión de basura del Departamento de Sanidad de Nueva York con una pala quitanieves. REUTERS/Brendan McDermid

En Nueva Inglaterra, los pronósticos preveían nevadas de ligeras a moderadas hasta la noche del lunes. La ciudad de Nueva York registró su jornada más nevada en años, con 28 centímetros en Central Park. Aunque las vías principales estaban despejadas, varios peatones debieron transitar sobre aceras cubiertas de nieve y algunas líneas de metro elevado sufrieron retrasos.

El frío extremo se extendió sobre buena parte de Estados Unidos, con temperaturas por debajo de cero en las regiones centro, sur y noreste. El promedio nacional llegó a -12,3 ℃, el más bajo desde enero de 2014, según el ex científico jefe de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) Ryan Maue. El calor récord en Florida evitó que los registros descendieran aún más. Una estación de bicicletas está desactivada y cubierta de nieve. REUTERS/Brendan McDermid

En el área de Nashville, Tennessee, miles de hogares recuperaron la electricidad, aunque más de 170.000 personas permanecieron sin luz tras pasar la noche a temperaturas bajo cero. Muchos hoteles alcanzaron su capacidad máxima al alojar a residentes que abandonaron temporalmente sus viviendas. Alex Murray reservó una habitación para mantener la leche materna necesaria para su hija de seis meses, previendo una larga espera hasta el restablecimiento del servicio.

Las muertes asociadas a la tormenta se distribuyeron en varios estados. Además de las víctimas mencionadas, las autoridades reportaron decesos en Luisiana, Pensilvania, Tennessee, Mississippi y Nueva Jersey, confirmando el alcance nacional de los efectos de la tormenta invernal.

(Con información de AP)