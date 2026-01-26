WhatsApp Facebook Twitter Messenger Copy Copied 0 Shares

En el marco del cierre de su mandato en la Argentina, el Arzobispo Nuncio Apostólico, Monseñor Miroslaw Adamczyk, mantuvo un encuentro con la Sra. Silvia Sierak, delegada de la Cámara de Comercio Empresarial Argentino-Polaca en la región de Salto Grande y presidenta de la Asociación Civil Polska Concordia, en la sede de la Nunciatura Apostólica, Palacio Fernández Anchorena, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La reunión se desarrolló en un clima de cordialidad y cercanía, y permitió un intercambio profundo sobre la situación social actual, el rol estratégico de las instituciones y la necesidad de fortalecer vínculos de cooperación internacional con una mirada integral y de largo plazo.

Durante el diálogo se abordaron especialmente las problemáticas que atraviesan las juventudes de la región de Salto Grande, la falta de empleo genuino, los procesos migratorios hacia Europa y la importancia de promover instancias de formación y capacitación que permitan generar oportunidades reales de desarrollo, inclusión y arraigo.

Como parte del encuentro, el arzobispo Nuncio Apostólico hizo entrega de material histórico vinculado a San Juan Pablo II, destacando su rol como mediador y constructor de paz en contextos de alta conflictividad internacional. Este gesto fue valorado como un símbolo del legado del pontífice de origen polaco, centrado en el diálogo, la conciliación y la búsqueda del bien común como herramientas fundamentales para la resolución de conflictos.

Finalmente, se destacó la importancia de sostener y profundizar los canales de diálogo institucional, más allá de los cambios de funciones o mandatos, reafirmando la necesidad de continuar trabajando de manera articulada y conjunta en favor del desarrollo regional, la cooperación internacional y el fortalecimiento del entramado social.