WhatsApp Facebook Twitter Messenger Copy Copied 0 Shares

Autovía del Mercosur informa que, en relación con el Comunicado Oficial – Prevención de Estafas difundido oportunamente, se detectó una omisión involuntaria en el detalle de las plataformas oficiales habilitadas para la gestión del sistema TelePASE.

A los efectos de subsanar dicha omisión, se deja expresamente aclarado que la gestión y adquisición del sistema TelePASE y Telepeaje Plus se realiza únicamente a través de los siguientes canales oficiales:

• www.telepeajeplus.com

• www.telepase.com.ar

• www.aumesa.com.ar

• Plataforma Mercado Pago

• 0810 Telepeaje Plus: 0810-888-8577

• 0800 TelePASE: 0800-122-7273

• 0800 AUMESA: 0800-555-0126

• Oficinas de atención al público en estaciones de peaje de Autovía del Mercosur, en el horario de 8 a 16 hs.

Se ratifica que:

• Ningún operador ni empleado de TelePASE, Telepeaje Plus ni de Autovía del Mercosur se comunicará de manera espontánea con los usuarios por teléfono, WhatsApp o redes sociales.

• Nunca se solicitarán datos personales, bancarios, telefónicos ni códigos de verificación por ningún medio.

• La entrega del dispositivo TelePASE se realizará únicamente mediante envío a domicilio o en estaciones de peaje habilitadas, lo cual será informado oportunamente por canales oficiales.

Se reitera a los usuarios la importancia de desconfiar de contactos no solicitados y verificar siempre que cualquier gestión se realice exclusivamente por los canales oficiales aquí detallados.