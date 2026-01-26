WhatsApp Facebook Twitter Messenger Copy Copied 0 Shares

Dos personas de nacionalidad argentina fueron rescatadas este domingo al mediodía tras caer al agua en la zona de Salto Grande, a la altura del kilómetro 345.500 del río Uruguay. Según información oficial, el hecho ocurrió sobre las 12:30 horas, cuando personal de Prefectura que realizaba tareas de patrullaje en el área observó a dos personas en el agua solicitando auxilio. De forma inmediata, los efectivos se dirigieron al lugar y lograron rescatar a ambas, quienes se encontraban en buenas condiciones sanitarias.

RESCATE

Al ser entrevistados, los rescatados manifestaron que habían perdido el control del canobote en el que navegaban debido al oleaje de la zona, lo que provocó que la embarcación zozobrara. Tras el rescate, las dos personas fueron entregadas a funcionarios de la Prefectura Naval Argentina, quienes se hicieron cargo del procedimiento correspondiente.