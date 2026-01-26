WhatsApp Facebook Twitter Messenger Copy Copied 0 Shares

«Lo más importante es que las clases comiencen cuando tengan que comenzar y que cumplamos con el calendario escolar porque cada día de clases cuenta», opinó el secretario de la Gobernación de Entre Ríos, Mauricio Colello durante una visita a Gualeguaychú donde participó, junto al intendente Mauricio Davico (Juntos) del Carnaval del País.

El año 2025 concluyó con el reclamo de los docentes nucleados en la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) que reclamaron la apertura inmediata de las paritarias para definir condiciones salariales, laborales y edilicias de cara al nuevo clico lectivo que ya comienza.

Las clases arrancan el 2 de marzo, pero a mitad de febrero, según calendario escolar, el personal directivo y docente debe reintegrarse a las escuelas.

«Hablamos con todos: con los sindicatos de los trabajadores, no solo con Agmer si no con los policías, con los que nuclean a la gente de la Administración Pública. Estamos en permanente comunicación y diálogo para que los empleados públicos no pierdan poder adquisitivo frente a la inflación, que gracias al gobierno nacional cada año está bajando, logrando una estabilidad económica», aseguró el funcionario.

Y agregó: «Hay que decir que tenemos este diálogo y una conversación en un contexto económico de una crisis muy compleja, muy aguda, producto de muchas décadas de mala administración y populismo, pero hay que tener en cuenta que cuando la Administración Pública está discutiendo actualización salarial, en muchos casos la actividad privada -que es la que genera riqueza y empleo- está discutiendo permanencia en el trabajo».

«En ese marco hay que tener empatía con el sector productivo que banca a la Administración Pública, al menos en los costos. Por eso tratamos de dialogar permanentemente con cada uno de los sindicatos para que los trabajadores no pierdan poder adquisitivo frente a la inflación», dijo Colello.

Consultado sobre la caída de contratos en el Estado, el secretario general de la Gobernación aseguró: «El gobernador Rogelio Frigerio va a tener el staff de empleados que haga falta, porque al final del día el que soporta en sus hombros el costo del Estado es el sector privado, (son) los que se levantan todos los días a la mañana, los que generan laburo y corren riesgos. En ese contexto vamos a seguir trabajando para construir un Estado eficiente para quienes contribuyen permanentemente que es el sector privado».