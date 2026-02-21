DOLAR BLUE ▲ $ … DOLAR OFICIAL ▼ $ … DOLAR MEP ▼ $ … DOLAR CCL ▼ $ … DOLAR TARJETA ▼ $ … INFLACIÓN ▲ 4.2 %

El representante del Gobierno de Entre Ríos en Buenos Aires, José Moulia, recibió en la sede de la Representación provincial al escritor y filósofo Santiago Kovadloff, quien dona a la Casa de Entre Ríos una obra de su colección personal, en homenaje a Juan L. Ortiz, que incorpora una fotografía del poeta entrerriano.

La pieza pasará a integrar el patrimonio cultural de la Casa de Entre Ríos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, reafirmando el compromiso institucional con la preservación y difusión de la identidad cultural de la provincia.

Kovadloff, reconocido ensayista y referente del pensamiento contemporáneo argentino, ha desarrollado una vasta trayectoria en el ámbito literario y filosófico, aportando reflexiones sobre la cultura, la ética y la identidad nacional. Su vínculo con la poesía y el pensamiento argentino otorga a esta donación un valor simbólico particular, al establecer un puente entre la obra de Juan L. Ortiz y la tradición intelectual del país.

Se prevé que la entrega pública de la obra se realice en un acto oficial en la Casa de Entre Ríos, con la presencia del gobernador Rogelio Frigerio, en el marco de una actividad cultural que incluirá la charla titulada “Encuentro con Juan L. Ortiz”, propuesta por Kovadloff como instancia de reflexión y homenaje al legado del poeta.

La incorporación de esta obra fortalece el perfil cultural de la Representación como espacio activo de memoria, pensamiento y proyección de la literatura entrerriana en Buenos Aires, consolidando a la Casa de Entre Ríos como ámbito de encuentro entre la provincia y el escenario cultural nacional.