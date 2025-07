Karina Milei negocia con Frigerio en Entre Ríos para presentar una alianza en las elecciones nacionales

La intención de la presidenta de La Libertad Avanza es conseguir que el sello violeta pinte todo el país. El objetivo es polarizar con la oposición.

Karina Milei negocia con Rogelio Frigerio, el gobernador de Entre Ríos, para ir juntos en las elecciones legislativas nacionales, que se celebrarán el 26 de octubre. Según se pudo saber, la hermana del Presidente y sus colaboradores más cercanos vienen negociando con el oficialismo entrerriano desde hace un tiempo.

El objetivo de La Libertad Avanza es presentar en la mayor cantidad de provincias posibles el sello violeta. De esta manera, podrán competir directamente contra la oposición, en un panorama totalmente polarizado. El acuerdo entre Nación y Entre Ríos, aunque aún no se confirmó, ese encamina a ser similar al que ya se dio en Chaco y Mendoza.

“Es clave no dividir el voto, no revivir al peronismo y ganar de manera contundente la provincia. Milei y Frigerio no son lo mismo, pero tenemos un núcleo de coincidencias muy importantes que se vio plasmado en este año y medio”, expresaron desde el entorno del mandatario provincial.

Además, desde la gobernación hablaron de las diferencias, aunque evitaron enfocarse en ellas: “Hay temas pendientes, pero para nosotros esta es una elección nacional donde lo que está claro es que no podemos volver atrás”.

Según pudo saber este medio, una de las mayores probabilidades es que la alianza entre Frigerio y La Libertad Avanza se concrete bajo el sello libertario y el color 100% violeta. Además, desde la provincia esperan que los nombres y lugares en las listas sean distribuidos en igualdad de condiciones. No obstante, esta última parte no está del todo definida.

Asimismo, en Entre Ríos aseguraron que no propondrán candidatos testimoniales en los comicios. La aclaración ocurrió tras la polémica que comenzó por nombres como Verónica Magario (vicegobernadora de PBA) y Guillermo Montenegro (intendente de General Pueyrredón) en las listas bonaerenses.

Karina no es la única que lleva adelante las conversaciones con Frigerio. Eduardo “Lule” Menem, subsecretario de Gestión Institucional, es otra de las personas que más relación tiene con los mandatarios provinciales.

Los antecedentes: Chaco, Buenos Aires y Mendoza

Las negociaciones con Entre Ríos se dan tras otras alianzas que se confirmaron en este último tiempo. Una de las más conocidas, por ser la primera, fue la de Chaco con LLA. En las elecciones locales, el oficialismo nacional se presentó con el provincial bajo el nombre “Chaco Puede+La Libertad Avanza”. Sin embargo, en octubre podría quedar solo el segundo nombre en la boleta.

Por otro lado, figura el caso de Mendoza. La semana pasada, el gobernador Alfredo Cornejo confirmó que irá en alianza con los libertarios para las nacionales. “En octubre Cambia Mendoza irá en alianza con La Libertad Avanza. Nuestra prioridad es consolidar el orden, buscar la prosperidad y dejar atrás al kirchnerismo empobrecedor”, dijo Andrés Lombardi, el titular de la UCR mendocina.

Por último, el frente electoral que consiguió el PRO con La Libertad Avanza, para las elecciones de PBA, allanó el camino para otros gobernadores que en su momento fueron parte de Juntos por el Cambio.

En este contexto, LLA tiene tiempo hasta el 7 de agosto para cerrar alianzas y presentarlas en la Justicia Electoral. El 17 de agosto será el último día para elegir candidatos.