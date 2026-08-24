Caompartir la informacion

El presidente del Ente Mixto de Turismo de Entre Ríos (EMTURER), Jorge Satto, destacó el paquete de medidas anunciado por el gobernador Rogelio Frigerio para acompañar al sector turístico y aseguró que la Provincia buscará sostener la actividad frente a un escenario económico complejo y a las dificultades que podría generar el fenómeno de El Niño. También puso el foco en Concordia, el Perilago y la búsqueda de nuevos mercados.

En diálogo con el programa Punto de Inflexión, de Radio Rivadavia Concordia, Jorge Satto explicó los alcances de las medidas de alivio anunciadas por el gobernador Rogelio Frigerio para el sector turístico entrerriano y remarcó que la actividad es considerada estratégica para la economía provincial.

El funcionario reconoció que los prestadores atraviesan un escenario marcado por la baja rentabilidad, la elevada carga impositiva, los costos laborales, la menor disponibilidad de dinero y los cambios en las formas de hacer y comercializar turismo. A estos factores se suma ahora la incertidumbre climática vinculada al fenómeno de El Niño.

“Hay un cóctel de problemas, pero también hay un gobierno que está preocupado y ocupado de hacer que esto impacte lo menos posible”, sostuvo.

“El turismo genera trabajo y riqueza”

Satto destacó que construir el sistema turístico entrerriano llevó muchos años y que la prioridad en un contexto de crisis debe ser evitar que ese entramado se deteriore.

En ese sentido, recordó la importancia de los 16 complejos termales, museos, parques nacionales, fiestas provinciales y nacionales, carnavales y otros atractivos que conforman la oferta turística entrerriana.

“El turismo para este gobierno constituye uno de los motores esenciales de la economía de la provincia y reconoce en este sector una actividad productiva, dadora de empleo y generadora de riqueza”, afirmó.

Descuentos en la tarifa eléctrica

Entre las medidas anunciadas, el presidente del EMTURER detalló el beneficio destinado a establecimientos hoteleros y alojamientos turísticos para reducir el impacto del costo energético.

El descuento se aplicará durante septiembre, octubre, noviembre y diciembre, de acuerdo con la categoría tarifaria del establecimiento.

Para la categoría más baja el beneficio será del 15 por ciento, para la intermedia del 8 por ciento y para la categoría más alta del 4 por ciento.

Los prestadores deberán realizar una inscripción a través de la plataforma habilitada por la Provincia y utilizar el número de homologación correspondiente. Satto aclaró que, si algún establecimiento demora en completar el trámite, el beneficio podrá aplicarse de manera retroactiva.

El funcionario señaló además que la Provincia viene trabajando sobre el componente energético y sostuvo que Entre Ríos pasó de estar entre las jurisdicciones con las tarifas más elevadas del país a ubicarse actualmente aproximadamente en el puesto 11.

Reducción del 20% en Ingresos Brutos

Otra de las medidas contempla una reducción del 20 por ciento en el impuesto a los Ingresos Brutos para los prestadores turísticos.

Satto consideró que se trata de un alivio importante para un sector que desde hace años reclama una disminución de la presión tributaria.

A esto se suma una línea de créditos vinculada al Consejo Federal de Inversiones (CFI), con financiamiento de hasta 400 millones de pesos para proyectos de reconversión energética.

Los recursos podrán destinarse a la instalación de paneles fotovoltaicos, luminarias de menor consumo, equipos de aire acondicionado inverter y otras inversiones orientadas a reducir los costos energéticos.

La línea contempla una tasa del 21 por ciento anual y 12 meses de gracia, según detalló el funcionario.

Turismo interno con Sidecreer

El paquete de medidas también busca estimular el movimiento turístico dentro de la provincia.

A través del programa Entre Ríos para los Entrerrianos, quienes utilicen la tarjeta Sidecreer para abonar alojamiento podrán pagar el 50 por ciento del valor, en hasta 12 cuotas sin interés, mientras que el prestador recibirá el 100 por ciento de la tarifa.

Satto indicó que existe un universo aproximado de 30.000 tarjetas emitidas en Entre Ríos que podrán acceder al beneficio.

Incentivos para nuevas inversiones

El titular del EMTURER también resaltó el Régimen de Incentivo a las Nuevas Inversiones de Entre Ríos (RINI), que contempla al turismo entre las actividades beneficiadas.

Según explicó, quienes realicen nuevas inversiones vinculadas con hoteles, espacios deportivos u otros emprendimientos relacionados con la actividad turística podrán acceder durante 15 años a beneficios y exenciones impositivas.

“Eso es verdaderamente potente, es muy significativo, cambia absolutamente la tasa de retorno de una inversión”, sostuvo Satto.

Concordia y el potencial del Perilago

Al referirse específicamente a Concordia, el funcionario destacó el potencial turístico de la ciudad y de toda la zona del lago de Salto Grande.

En ese marco, valoró las obras de readecuación del aeropuerto de Concordia, financiadas con un crédito del BID, y las acciones que se vienen desarrollando en el Perilago para generar nuevas oportunidades tanto turísticas como productivas.

“Concordia tiene todo por crecer, tiene productos turísticos espectaculares”, afirmó.

Entre los atractivos mencionó el carnaval, el Palacio San Carlos, las termas, los museos y los paisajes vinculados al lago.

También destacó la necesidad de fortalecer la conectividad aérea y generar condiciones para que la infraestructura existente pueda traducirse en un mayor movimiento turístico.

Buscan nuevos mercados

Frente a la retracción del turismo interno, Satto anticipó que la Provincia profundizará las acciones de promoción en otros mercados.

En ese sentido, mencionó próximas actividades promocionales en Montevideo, con la participación de Concordia y Federación, además de acciones en Paraguay y el objetivo de avanzar sobre el mercado del sur de Brasil.

“Hay que seguir insistiendo, hay que trabajar en otros mercados”, afirmó.

El Niño y un verano sin playas

Uno de los principales desafíos para los próximos meses será el impacto del fenómeno de El Niño sobre los destinos turísticos ribereños.

Satto explicó que el EMTURER convocó en Colón a representantes de los municipios ubicados sobre el río Uruguay para analizar el escenario climático e hidrológico.

El encuentro reunió a funcionarios de turismo de distintas localidades, desde Villa Paranacito hasta Villa del Rosario, y contó con la participación de un especialista del área de Hidrología de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande.

Según explicó Satto, el escenario previsto para los próximos meses contempla excesos hídricos, lluvias abundantes y ríos crecidos.

Por este motivo, consideró que es “altamente probable” que durante determinados períodos los destinos ribereños no puedan disponer de sus playas.

“Puede haber algunos momentos que el río baje, pero no se van a acomodar las infraestructuras y poner en condiciones porque van a venir crecientes de nuevo”, explicó.

Cambiar la promoción sin abandonar los destinos

Frente a esta posibilidad, la estrategia será informar anticipadamente a los visitantes y fortalecer aquellos productos turísticos que no dependan directamente de las condiciones del río.

Satto enumeró entre las alternativas los museos, propuestas culturales, fiestas provinciales y nacionales, actividades deportivas, termas, parques acuáticos, bodegas, el Parque Nacional El Palmar y los carnavales.

“Si bien no van a poder disfrutar de los ríos, disfrutarán de arroyos, piletas, complejos termales”, sostuvo.

La intención será, de esta manera, adaptar la oferta turística al escenario climático y evitar que las eventuales dificultades en las zonas de playa impacten sobre toda la actividad.

Un escenario económico todavía complejo

Finalmente, Satto reconoció que la situación económica continúa condicionando las posibilidades de las familias para realizar viajes.

Explicó que cuando los ingresos familiares son escasos, el turismo suele ser una de las primeras actividades que se resignan frente a gastos considerados prioritarios.

Sin embargo, remarcó que el descanso y el esparcimiento también tienen una importancia creciente para la calidad de vida.

El funcionario sostuvo que desde el EMTURER continuarán trabajando junto a los municipios y al sector privado para afrontar el escenario que se presenta.

“No hay que bajar los brazos”, afirmó, y reiteró la definición del Gobierno provincial de sostener al turismo como una actividad estratégica.

“El sector turístico es un sector que hay que atender, que hay que apoyar y que hay que incentivar a la inversión porque genera trabajo y genera riqueza para la provincia”, concluyó.

Fuente: Punto de Inflexión

FM 106.10 MHz – Radio Rivadavia Concordia 630

Sábados de 9 a 12.

Redacción de 7Paginas