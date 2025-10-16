Jennifer Aniston habló de su dolor por no poder embarazarse: “Fue devastador”

La reconocida actriz de Friends contó que probó de muchas maneras pero tras años intentándolo, los médicos finalmente le dijeron que sería imposible

Jennifer Aniston volvió a hablar de su deseo de ser madre y todos los tratamientos que realizó para quedar embarazada. Además, expuso lo que sintió cuando finalmente, los médicos le dijeron que sería imposible concebir.

En una reciente entrevista con el pódcast Armchair Expert de Wondery +, dirigido por Dax Shepard, la actriz abrió su corazón y recordó el difícil camino que recorrió mientras buscaba quedar embarazada: “Durante 20 años intenté tener una familia, pero no quería hacerlo público”.

“Tomé tés chinos, hice de todo. Fue devastador”, confesó. Con dolor, sumó: “Debo decir que llega un punto en que se me escapa de las manos. Literalmente no puedo hacer nada al respecto”.

“La gente dice que puedo adoptar, no quiero adoptar. Quiero mi propio ADN en una personita. Es la única manera, egoísta o no, sea lo que sea, lo he deseado”, señaló en relación a lo responden socialmente frente a su imposibilidad. “Simplemente, no estaba en el plan, fuera cual fuera el plan… es muy emotivo, especialmente en el momento en que los médicos dicen: «Eso es todo», porque hay un momento extraño cuando te lo dicen”.

Luego de que el equipo de profesionales de la salud que la trataba le dijera que no siga intentando, la actriz señaló que “llegó un momento en el que me dijeron que ya no había opción, y simplemente tuve que aceptarlo“.