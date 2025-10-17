Ataque armado contra la Policía en el Delta: una lancha oficial recibió diez disparos y buscan a una banda

Un grupo armado atacó este jueves al mediodía a personal de la Dirección General de Prevención de Delitos Rurales de Entre Ríos que realizaba controles náuticos en la zona del río Pavón y el Paraná, frente a la ciudad santafesina de Villa Constitución.

Según informó la Policía de Victoria , dos embarcaciones con al menos cinco hombres encapuchados abrieron fuego cuando los efectivos intentaron identificarlos. La lancha policial recibió al menos diez impactos de bala en el casco, aunque ninguno de los agentes resultó herido.

Tras el ataque, los agresores lograron darse a la fuga. De inmediato se montó un operativo conjunto con Prefectura Naval Argentina, fuerzas de apoyo de comisarías cercanas, y el helicóptero de la División COE, además del Grupo Especial de la Jefatura Departamental Victoria. También se desplegaron drones y patrullas fluviales y terrestres en la zona.

Las primeras investigaciones apuntan a una banda de entre cinco y seis individuos vinculados a Villa Constitución y Rosario, que ya estarían identificados, según se informó oficialmente. La información fue compartida con la Prefectura Naval Argentina y las áreas de investigación de Santa Fe, que trabajan en la localización de los sospechosos.

Las diligencias se realizan bajo la dirección de la Fiscalía de Victoria, que coordina las medidas judiciales y operativas para dar con los responsables del ataque.