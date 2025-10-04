Javier Milei suspendió un acto en Santa Fe por incidentes: hay tres detenidos

El presidente debió cancelar una caminata por la peatonal San Martín de Santa Fe tras enfrentamientos entre militantes libertarios y grupos opositores. Luego saludó a sus seguidores desde un hotel.

El presidente Javier Milei se vio obligado a suspender un acto de campaña en Santa Fe luego de que se produjeran incidentes entre militantes libertarios y grupos opositores en pleno centro de la capital provincial. La actividad, que formaba parte de la gira electoral de La Libertad Avanza (LLA), tenía como objetivo una caminata por la peatonal San Martín, pero debió ser cancelada por razones de seguridad.

Según confirmaron fuentes oficiales, los disturbios dejaron al menos tres personas detenidas, y obligaron a las fuerzas de seguridad a intervenir rápidamente para dispersar a los grupos enfrentados. En el lugar, manifestantes opositores arrojaron objetos y desarmaron un gazebo de LLA.

Cambios de agenda y saludo desde el hotel

Ante la imposibilidad de realizar la caminata, el mandatario fue trasladado hasta un hotel ubicado en la zona del puerto santafesino. Desde allí, saludó a los simpatizantes que se habían acercado, primero desde un balcón y luego bajando unos minutos para cantar y hablarles a través de un megáfono.

Poco después, y en medio de un amplio operativo de la Policía Federal, Milei partió hacia Entre Ríos, donde arribó cerca del mediodía. En Paraná, el presidente tiene prevista una reunión privada con el gobernador Rogelio Frigerio, con quien selló recientemente un acuerdo político, y un acto con militantes en la zona de la costanera.

Contexto político y tensiones

La actividad en Santa Fe formaba parte de la estrategia del mandatario de encabezar personalmente la campaña legislativa 2025, tras una semana marcada por fuertes tensiones internas en el espacio libertario. La agenda de Milei coincidió con el escándalo que involucra al diputado José Luis Espert, acusado de recibir aportes irregulares, lo que generó fricciones dentro de la coalición.

A pesar del clima de conflictividad, fuentes del entorno presidencial aseguraron que Milei busca “volver a la esencia de 2023, mostrándose cercano a la gente” y continuar su recorrido por el litoral argentino en apoyo a los candidatos libertarios.

Escenario electoral

En Santa Fe, La Libertad Avanza no logró cerrar un acuerdo con el gobernador Maximiliano Pullaro, quien se alineó con el espacio Provincias Unidas y competirá con lista propia. En la provincia se eligen nueve diputados nacionales, y el primer candidato libertario es Agustín Pellegrini.

En Entre Ríos, en cambio, Milei consolidó una alianza con el gobernador Rogelio Frigerio, integrando al PRO y sectores de la UCR. Allí, Joaquín Benegas Lynch y Romina Almeida encabezan la lista al Senado, mientras que Andrés Laumann lidera la nómina de diputados nacionales. (Fuente: El Litoral)