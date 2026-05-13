Instancia de participación para presentar el plan de Uso Público del Parque Islas y Canales Verdes del Río Uruguay

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Este 15 de mayo a las 16 se realizará un encuentro abierto a la comunidad para presentar el plan de Uso Público del Parque Natural Provincial Islas y Canales Verdes del Río Uruguay. El espacio aporta a la organización y regulación de actividades recreativas, turísticas y educativas que se pueden desarrollar dentro del parque para promover su disfrute y garantizar la conservación del ecosistema. El encuentro tendrá lugar en el Salón de Usos Múltiples de Colonia Elía, ubicado en la esquina de las calles N° 10 y N° 7. Quienes deseen asistir deberán inscribirse previamente.

El plan de Uso Público que se presentará fue elaborado considerando las opiniones y sugerencias que aportó la comunidad en la instancia de consulta pública realizada durante los primeros días de mayo. Es un documento que define la planificación y el ordenamiento de las actividades que vecinos y visitantes pueden realizar dentro del parque, como el ecoturismo, el turismo de naturaleza, el senderismo y el trekking, el campamentismo y la recreación, los deportes no motorizados -como el kayakismo y los náuticos, el ciclismo, la natación y el pedestrismo-, la educación ambiental, los voluntariados y la interpretación del patrimonio natural y cultural. El uso público debe ser de bajo impacto ambiental, en línea con los objetivos y valores de conservación del área, para prevenir impactos negativos y asegurar la integridad ecológica del territorio.

Esta instancia de participación ciudadana es convocada por la Secretaría de Ambiente del Gobierno de la provincia de Entre Ríos; la Coordinación del Parque Natural Provincial Islas y Canales Verdes del Río Uruguay; y la Municipalidad de Colonia Elía como representantes de la Comisión Ejecutiva de Manejo del área protegida; y por las organizaciones WCS Argentina y Banco de Bosques, como integrantes de su Comisión Asesora Local.