El estudio genético de un rebaño de vacas abandonado hace 130 años en una isla desierta arrojó un resultado que descolocó a los investigadores

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Cinco vacas abandonadas en 1871 formaron una manada salvaje que perduró durante generaciones. A pesar de las adversidades, las vacas lograron adaptarse y su población creció hasta alcanzar las 2.000 cabezas.

La isla de Ámsterdam, ubicada en el océano Índico, es un territorio francés que presenta condiciones climáticas adversas para la vida animal. Sin embargo, un grupo de vacas, que se cree que fue dejado a su suerte en el siglo XIX, logró sobrevivir y multiplicarse, lo que generó un interés científico sin precedentes.

Cinco vacas abandonadas en 1871 formaron una manada salvaje que perduró durante generaciones. A pesar de las adversidades, las vacas lograron adaptarse y su población creció hasta alcanzar las 2.000 cabezas.

Un estudio genético realizado en 2024 ha reconstruido su historia utilizando ADN conservado de animales muestreados décadas atrás. Los resultados apuntan a una ascendencia mixta y a una rápida recuperación tras un cuello de botella extremo, y ponen en entredicho la idea de que la vida en la isla provocara una rápida disminución de la población bovina.

La isla de Ámsterdam se encuentra a unos 4450 kilómetros al sureste de Madagascar y abarca aproximadamente 54 kilómetros cuadrados. El nuevo estudio describe un entorno «frecuentemente azotado por fuertes vientos, que a veces alcanzan fuerza de huracán», con clima frío y escasez de agua dulce. Es un lugar poco propicio para la supervivencia de los animales de granja.

Cinco vacas abandonadas en 1871 formaron una manada salvaje que perduró durante generaciones. Foto: Reuters

Cinco vacas abandonadas en 1871 formaron una manada salvaje que perduró durante generaciones. Foto: Reuters.

Según varios relatos, el ganado de la isla de Ámsterdam llegó en grupos de cinco o seis animales en torno a 1870, traído a la isla por un granjero y su familia.

Se llamaba Heurtin y procedía de otra isla francesa, Reunión, situada en el océano Índico, a unos 1.700 kilómetros al oeste. Pero solo unos meses después de llegar, el granjero y su familia abandonaron sus intentos de asentarse allí, volvieron a Reunión y abandonaron el ganado a su suerte.

Con el tiempo, la manada se expandió hasta convertirse en una de las pocas poblaciones de ganado salvaje bien documentadas del planeta, alcanzando picos de alrededor de 2000 animales en 1952 y nuevamente en 1988. Incluso después de enfermedades y sacrificios selectivos , la manada siguió existiendo, lo cual es parte de lo que la hizo tan interesante para los científicos.

Hoy, un rebaño inexistente

El ganado no sobrevivió a las prioridades de conservación modernas. En 2010, los últimos animales fueron sacrificados como parte de un programa de restauración destinado a proteger las especies autóctonas, y el estudio genético señala que la erradicación se llevó a cabo sin un esfuerzo coordinado para preservar muestras biológicas. Ese podría haber sido el final de la historia.

En cambio, los investigadores contaban con una valiosa ayuda. El ADN de 18 bovinos, recolectado en 1992 y 2006, se conservó en buen estado para realizar genotipado moderno, y ocho de esos animales también fueron analizados mediante secuenciación del genoma completo , que lee la mayor parte del código genético del animal. Estos datos permitieron al equipo comparar el ganado de la isla con muchas otras poblaciones bovinas en todo el mundo.

Según varios relatos, el ganado de la isla de Ámsterdam llegó en grupos de cinco o seis animales en torno a 1870, traído a la isla por un granjero y su familia. Foto: AFP

Según varios relatos, el ganado de la isla de Ámsterdam llegó en grupos de cinco o seis animales en torno a 1870, traído a la isla por un granjero y su familia. Foto: AFP

El trabajo fue liderado por el genetista Mathieu Gautier, con colaboradores vinculados al INRAE y a la Universidad de Lieja. Combina muestreos de campo antiguos con herramientas genéticas actuales para abordar una pregunta fundamental: ¿Cómo sobrevivieron cinco bovinos a la extinción?

El ADN apunta a dos fuentes principales de ascendencia. Aproximadamente tres cuartas partes del trasfondo genético del rebaño eran más cercanas al ganado taurino europeo, el principal tipo de ganado en Europa, emparentado con la raza Jersey actual. Aproximadamente una cuarta parte era más cercana al cebú del Océano Índico, ganado común en climas cálidos, emparentado con animales de Madagascar y Mayotte.

Esa mezcla es importante porque puede aumentar la diversidad genética desde el principio, incluso si el grupo fundador es pequeño. El estudio sugiere que los fundadores ya podrían haber tenido una ascendencia mixta en Reunión, lo que significaría que el rebaño portaba más variación genética de la que aparenta un grupo de “cinco vacas”.

Por qué se retiró el rebaño

A finales de la década de 1980, los administradores se enfrentaron a una disyuntiva entre mantener una manada salvaje poco común y proteger un ecosistema insular único. Un artículo publicado en 1992 en el Journal of Zoology por Daniel Berteaux y Thierry Micol describió una cerca construida en 1987 y la reubicación de 1059 cabezas de ganado de la parte sur de la isla en 1988 y 1989.

También demostró que la reproducción era estacional, y que aproximadamente ocho de cada diez nacimientos se producían en un periodo de cuatro meses.

Un artículo publicado en 1995 en la revista Biological Conservation por Pierre Jouventin describía al ganado como una grave amenaza para las especies autóctonas en peligro de extinción y explicaba por qué primero se intentó un enfoque de “compromiso”, dividiendo la isla y eliminando el ganado de la zona más extensa.

Con el tiempo, la preocupación se centró en los daños a los hábitats utilizados por el albatros de Ámsterdam, especie endémica, y en la presión sobre el raro árbol Phylica arborea .

El Acuerdo sobre la Conservación de Albatros y Petreles informó posteriormente que los últimos ejemplares fueron sacrificados en 2010, y los esfuerzos de restauración continuaron con acciones como la plantación de Phylica arborea . La UNESCO incluyó las Tierras y Mares Australes Franceses, incluida la isla de Ámsterdam, en su Lista del Patrimonio Mundial en 2019, lo que reforzó la necesidad de evitar que los mamíferos introducidos alteraran la forma de las islas frágiles.