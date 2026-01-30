WhatsApp Facebook Twitter Messenger Copy Copied 0 Shares

Dos camiones de gran porte, ambos de la marca Scania, colisionaron cuando circulaban desde Brasil hacia la Capital Federal, en el kilómetro 136 de la ruta nacional 12, en sentido Entre Ríos – Buenos Aires.

El impacto dejó a uno de los conductores, un hombre de 46 años y de nacionalidad brasileña, atrapado dentro de la cabina con sus miembros inferiores aprisionados. El segundo camionero, de 63 años, también brasileño, resultó ileso.

De acuerdo al informe de Bomberos Voluntarios Ceibas, el camión del conductor herido terminó sumergido en una zona de bañados, luego de chocar contra un poste del tendido eléctrico de alta tensión, lo que dejó cables sobre el rodado y generó una situación de alto riesgo.

Las imágenes del rescate reflejaron el trabajo conjunto entre fuerzas de seguridad, servicios de emergencia y personal civil, que permitió salvar la vida del conductor atrapado.

El rescate demandó aproximadamente una hora y se realizó en condiciones complejas debido a la inestabilidad del terreno y a la presencia de energía eléctrica.

Mientras los bomberos realizaban las maniobras de liberación, el camionero fue asistido por personal médico en el lugar. Una vez rescatado, fue trasladado en ambulancia al Hospital Centenario de Gualeguaychú, donde ingresó con politraumatismos.

Según trascendió sobre el posible motivo del siniestro, se estaban realizando tareas de mantenimiento sobre la calzada: el primer camión detuvo su marcha y el segundo no logró frenar a tiempo, lo que derivó en la colisión. Tras el impacto, el rodado que quedó fuera de control terminó en el bañado y contra el tendido eléctrico.

Fuente:Bomberos Ceibas