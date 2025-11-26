Ignacio Cabrera continuará como referente de La Libertad Avanza en Concordia

En Concordia, luego del fallo judicial conocido la semana pasada, Ignacio Cabrera continuará como referente de La Libertad Avanza en la ciudad, quedando sin efecto los cargos de presidente, vicepresidente, secretario y vocales que habían sido establecidos en el proceso interno anterior.

En caso de que se convoquen nuevas elecciones internas —situación que por el momento permanece en duda— las mismas deberían realizarse con las mismas listas presentadas en el proceso electoral anterior, incluyendo los cargos de presidencia, vicepresidencia, secretaría y vocalías.

El fallo provocó un fuerte sacudón interno en un sector paralelo que pretendía disputar la conducción local del espacio, dejando prácticamente desarticulada su proyección política. Guillermo Deymonnaz, señalado como la figura que buscaba encabezar ese armado, quedó fuera de cualquier posibilidad de conducción al no haber integrado ninguna de las listas oficializadas en las elecciones pasadas, situación que lo excluye de toda eventual instancia interna futura.

El panorama se tornó aún más complejo para ese sector al quedar en evidencia que su única alternativa para una eventual candidatura a presidente era una persona que fue apartada del propio grupo y que, tras aquel proceso electoral de enero, decidió retirarse definitivamente de la actividad política. Esta combinación de factores dejó a ese espacio sin liderazgo claro y profundizó su crisis interna, debilitando casi totalmente sus aspiraciones de disputar la conducción partidaria a nivel local.

Este escenario deja en evidencia que Cabrera continúa siendo quien mantiene la conducción política del espacio, con alcance y articulación incluso con concejales de distintos municipios.

